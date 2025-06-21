Воздушный бой Украины и РФ. ПВО обезвредила 260 вражеских целей

В течение ночи 20 и 21 июня российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 280 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 260 вражеских целей.
Главные тезисы
- Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг.
- Зафиксировано падение сбитых отломков в 3-х локациях.
Новая атака России на Украину — что известно
На этот раз враг совершал новое воздушное нападение 280 средствами:
272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово — РФ; Чауда — ТОТ АР Крым.
2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. — РФ;
4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл. — РФ.
Что важно понимать, главное направление удара — Полтавщина, город Кременчуг.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 — сбиты огневыми средствами, 115 — локационно потеряны:
140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 112 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 — лок.втр.);
1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 — лок.втр.);
1 крылатая ракета "Калибр" (1 — лок.втр.).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых обломков в 3-х локациях.
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