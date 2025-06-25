Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів знешкодила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів знешкодила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Patriot

Повітряні сили ЗСУ звітували про бойову роботу у ніч проти 25 червня. Так, ППО України знешкодила 52 російські ударні дрони.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ відбили нічну атаку РФ, знешкодивши 52 ударні дрони на сході, півдні та півночі України.
  • Бойова робота ППО включала відбиття атак з різних напрямків, включаючи Брянськ, Міллерово та Курськ.
  • 32 дрони були збиті вогневими засобами, а 20 локаційно втрачені або подавлені внаслідок роботи РЕБ.

ППО звітувала про результати бойової роботи у ніч проти 25 червня

У ніч на 25 червня (із 22.00 24 червня) противник атакував 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Брянськ,

  • Міллерово,

  • Курськ,

  • Приморсько-Ахтарськ — рф,

  • Чауда — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати бойової роботи ППО

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

  • 32 — збито вогневими засобами ураження,

  • 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

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