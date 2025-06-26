Атака дронов. Россияне жаловались на взрывы в Москве и области — видео
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Атака дронов. Россияне жаловались на взрывы в Москве и области — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

Взрывы в Москве и области раздались в ночь на 26 июня. Местные власти заявили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Главные тезисы

  • Местные власти сообщают о предполагаемой атаке дронов в Москве и области.
  • Россияне жалуются на взрывы, связанные с атакой беспилотных летательных аппаратов.
  • Московские паблики отмечают слышимость взрывов в разных районах столицы и Подмосковья.

Россияне жаловались на атаку дронов под Москвой и в столице РФ

Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и Подмосковья.

Атака БПЛА на Дедовске в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московский в Новой Москве. Через пять минут в небе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.

Кроме того, россияне ограничили работу московского аэропорта "Внуково" — там объявили план "Ковёр". Его объявляют, когда есть угроза из воздуха.

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