Атака дронов. Россияне жаловались на взрывы в Москве и области — видео

Взрывы в Москве и области раздались в ночь на 26 июня. Местные власти заявили о якобы атаке дронов и работе ПВО.
Главные тезисы
- Местные власти сообщают о предполагаемой атаке дронов в Москве и области.
- Россияне жалуются на взрывы, связанные с атакой беспилотных летательных аппаратов.
- Московские паблики отмечают слышимость взрывов в разных районах столицы и Подмосковья.
Россияне жаловались на атаку дронов под Москвой и в столице РФ
Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и Подмосковья.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.
Кроме того, россияне ограничили работу московского аэропорта "Внуково" — там объявили план "Ковёр". Его объявляют, когда есть угроза из воздуха.
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