В нескольких областях России и оккупированном Крыму звучала громкая "бавовна" — видео

В ночь на 2 июня дроны массово атаковали регионы России. В частности, взрывы слышали жители Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Тамбовской, Орловской областей и временно оккупированного Крыма.

Ночная атака дронов по России: что известно

Жители Воронежской области сообщали об атаке на военный аэродром в Борисоглебске. В городе также находится авиационный ремонтный завод, который уже атаковали в январе этого года.

Всего в ночь на 2 июня в регионе было перехвачено 15 дронов, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждение в Воронеже. Также во время падения БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтной проволоки на трассе М-4 «Дон».

В Липецке отражали массовую атаку беспилотников. Жители насчитали более 10 взрывов в небе. По данным местных изданий, авиация и ПВО сбивают дроны. Взрывы слышны в 9-м микрорайоне Липецка.

Кроме Липецка, беспилотники атакуют и Курск. После налета БПЛА в частном секторе начался пожар. Местные жители насчитали 7 взрывов в небе над Курском.

Министерство обороны страны-агрессорки отчитывалось, что за ночь якобы уничтожены 162 беспилотника над 8 российскими регионами и аннексированным Крымом, — МО РФ