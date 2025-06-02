В нескольких областях России и оккупированном Крыму звучала громкая "бавовна" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В нескольких областях России и оккупированном Крыму звучала громкая "бавовна" — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 2 июня дроны массово атаковали регионы России. В частности, взрывы слышали жители Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Тамбовской, Орловской областей и временно оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Дроны совершили массовые атаки в разных регионах России и в оккупированном Крыму.
  • Жители Воронежской области столкнулись с атакой на военный аэродром и другие объекты.
  • Липецк, Курск, Белгород, Рязань и другие регионы оказались под угрозой со стороны беспилотников.

Ночная атака дронов по России: что известно

Жители Воронежской области сообщали об атаке на военный аэродром в Борисоглебске. В городе также находится авиационный ремонтный завод, который уже атаковали в январе этого года.

Всего в ночь на 2 июня в регионе было перехвачено 15 дронов, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждение в Воронеже. Также во время падения БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтной проволоки на трассе М-4 «Дон».

В Липецке отражали массовую атаку беспилотников. Жители насчитали более 10 взрывов в небе. По данным местных изданий, авиация и ПВО сбивают дроны. Взрывы слышны в 9-м микрорайоне Липецка.

Кроме Липецка, беспилотники атакуют и Курск. После налета БПЛА в частном секторе начался пожар. Местные жители насчитали 7 взрывов в небе над Курском.

Министерство обороны страны-агрессорки отчитывалось, что за ночь якобы уничтожены 162 беспилотника над 8 российскими регионами и аннексированным Крымом, — МО РФ

Над Курской областью перехвачено 57 беспилотников. Над Белгородской областью — 31, над Липецкой — 27, над Воронежской — 16, по 11 — над Брянской и Рязанской, 6 — над Орловской, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная ночная "бавовна" отгремела в России — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Вблизи Москвы гремит мощная "бавовна" — видео
Новая атака дронов на Россию – что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву, 6 областей России и оккупированный Крым
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?