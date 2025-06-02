В нескольких областях России и оккупированном Крыму звучала громкая "бавовна" — видео

В ночь на 2 июня дроны массово атаковали регионы России. В частности, взрывы слышали жители Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Тамбовской, Орловской областей и временно оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Дроны совершили массовые атаки в разных регионах России и в оккупированном Крыму.
- Жители Воронежской области столкнулись с атакой на военный аэродром и другие объекты.
- Липецк, Курск, Белгород, Рязань и другие регионы оказались под угрозой со стороны беспилотников.
Ночная атака дронов по России: что известно
Жители Воронежской области сообщали об атаке на военный аэродром в Борисоглебске. В городе также находится авиационный ремонтный завод, который уже атаковали в январе этого года.
Всего в ночь на 2 июня в регионе было перехвачено 15 дронов, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждение в Воронеже. Также во время падения БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтной проволоки на трассе М-4 «Дон».
В Липецке отражали массовую атаку беспилотников. Жители насчитали более 10 взрывов в небе. По данным местных изданий, авиация и ПВО сбивают дроны. Взрывы слышны в 9-м микрорайоне Липецка.
Кроме Липецка, беспилотники атакуют и Курск. После налета БПЛА в частном секторе начался пожар. Местные жители насчитали 7 взрывов в небе над Курском.
Министерство обороны страны-агрессорки отчитывалось, что за ночь якобы уничтожены 162 беспилотника над 8 российскими регионами и аннексированным Крымом, — МО РФ
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