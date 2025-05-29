Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву, 6 областей России и оккупированный Крым
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Проиcшествия
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Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву, 6 областей России и оккупированный Крым

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Источник:  online.ua

В ночь на 29 мая в 6 областях России, Москве и оккупированном Крыму раздавались взрывы в результате атаки дронов.

Главные тезисы

  • В ночь на 29 мая дроны совершили атаку, приведшую к взрывам в Москве, 6 областях России и аннексированном Крыму.
  • Министерство обороны России объявило о перехвате 48 украинских беспилотников, якобы принадлежащих Украине.

Ночная "бавовна" в РФ: что известно

В Министерстве обороны страны-агрессорки заявили, что ночью Украина атаковала Россию и аннексированный Крым 48 беспилотниками.

В период с 20.00 мск 28 мая, как утверждает ведомство, дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

30 БпЛА — над территорией Белгородской области, четыре БпЛА — над территорией Орловской области, четыре БпЛА — над территорией Рязанской области, четыре БпЛА — над территорией аннексированного Крыма, три БпЛА — над территорией Московского региона, два БпЛА — над территорией Брянской области, 1 БпЛА — над территорией Брянской области.

В Москве обломок дрона попал в жилой дом, который находится недалеко от Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Этой ночью, по данным российских пабликов, на взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).

Также из-за атаки БпЛА был закрыт московский аэропорт "Внуково", вылет рейсов задержан.

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