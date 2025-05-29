Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву, 6 областей России и оккупированный Крым

В ночь на 29 мая в 6 областях России, Москве и оккупированном Крыму раздавались взрывы в результате атаки дронов.
Главные тезисы
- В ночь на 29 мая дроны совершили атаку, приведшую к взрывам в Москве, 6 областях России и аннексированном Крыму.
- Министерство обороны России объявило о перехвате 48 украинских беспилотников, якобы принадлежащих Украине.
Ночная "бавовна" в РФ: что известно
В Министерстве обороны страны-агрессорки заявили, что ночью Украина атаковала Россию и аннексированный Крым 48 беспилотниками.
В период с 20.00 мск 28 мая, как утверждает ведомство, дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
30 БпЛА — над территорией Белгородской области, четыре БпЛА — над территорией Орловской области, четыре БпЛА — над территорией Рязанской области, четыре БпЛА — над территорией аннексированного Крыма, три БпЛА — над территорией Московского региона, два БпЛА — над территорией Брянской области, 1 БпЛА — над территорией Брянской области.
В Москве обломок дрона попал в жилой дом, который находится недалеко от Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Этой ночью, по данным российских пабликов, на взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).
Также из-за атаки БпЛА был закрыт московский аэропорт "Внуково", вылет рейсов задержан.
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