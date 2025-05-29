Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву, 6 областей Росії та окупований Крим
Категорія
Події
Дата публікації

Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву, 6 областей Росії та окупований Крим

пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч проти 29 травня у 6 областях Росії, Москві та окупованому Криму лунали вибухи внаслідок атаки дронів.

Головні тези:

  • У ніч на 29 травня в Росії відбулася атака дронів, які стали причиною вибухів в Москві, 6 областях РФ та окупованому Криму.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що 48 українських безпілотників нібито були перехоплені.

Нічна “бавовна” у РФ: що відомо

У Міністерстві оборони країни-агресорки заявили, що вночі Україна атакувала Росію та анексований Крим 48 безпілотниками.

У період з 20.00 мск 28 травня, як стверджує відомство, черговими засобами ППО нібито перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

30 БпЛА — над територією Білгородської області, чотири БпЛА — над територією Орловської області, чотири БпЛА — над територією Рязанської області, чотири БпЛА — над територією анексованого Криму, три БпЛА — над територією Московського регіону, два БпЛА — над територією Брянської області, 1 БпЛА — над територією Тамбовської області.

У Москві уламок дрона потрапив у житловий будинок, який знаходиться неподалік Військової академії Генерального штабу ЗС РФ.

Цієї ночі, за даними російських пабліків, на вибухи скаржилися мешканці Одинцово (адміністративний центр Одинцовського району Московської області), а також гучно було у місті Апрелєвка (у Наро-Фоминському міському окрузі Московської області) та у місті Звенигород (теж у складі Одинцовського району).

Також через атаку БпЛА був закритий московський аеропорт “Внуково”, виліт рейсів затримано.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео
Атака дронів на Росію 23 травня - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна нічна "бавовна" відгриміла у Росії — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Поблизу Москви гримить потужна "бавовна" — відео
Нова атака дронів на Росію - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?