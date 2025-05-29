Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву, 6 областей Росії та окупований Крим

У ніч проти 29 травня у 6 областях Росії, Москві та окупованому Криму лунали вибухи внаслідок атаки дронів.

Нічна “бавовна” у РФ: що відомо

У Міністерстві оборони країни-агресорки заявили, що вночі Україна атакувала Росію та анексований Крим 48 безпілотниками.

У період з 20.00 мск 28 травня, як стверджує відомство, черговими засобами ППО нібито перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

30 БпЛА — над територією Білгородської області, чотири БпЛА — над територією Орловської області, чотири БпЛА — над територією Рязанської області, чотири БпЛА — над територією анексованого Криму, три БпЛА — над територією Московського регіону, два БпЛА — над територією Брянської області, 1 БпЛА — над територією Тамбовської області.

У Москві уламок дрона потрапив у житловий будинок, який знаходиться неподалік Військової академії Генерального штабу ЗС РФ.

Цієї ночі, за даними російських пабліків, на вибухи скаржилися мешканці Одинцово (адміністративний центр Одинцовського району Московської області), а також гучно було у місті Апрелєвка (у Наро-Фоминському міському окрузі Московської області) та у місті Звенигород (теж у складі Одинцовського району).