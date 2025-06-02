У кількох областях Росії та окупованому Криму лунала гучна "бавовна" — відео
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У кількох областях Росії та окупованому Криму лунала гучна "бавовна" — відео

бавовна
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Джерело:  online.ua

У ніч проти 2 червня дрони масово атакували регіони Росії. Зокрема, вибухи чули жителі Воронезької, Липецької, Курської, Бєлгородської, Брянської, Рязанської, Тамбовської, Орловської областей та тимчасово окупованого Криму.

Головні тези:

  • У ніч на 2 червня дрони здійснили масові атаки в різних регіонах Росії та окупованому Криму.
  • Мешканці Воронезької області повідомляли про атаку на військовий аеродром у Борисоглібську та інші об'єкти.

Нічна атака дронів по Росії: що відомо

Мешканці Воронезької області повідомляли про атаку на військовий аеродром у Борисоглібську. У місті також знаходиться авіаційний ремонтний завод, який вже атакували у січні цього року.

Загалом у ніч на 2 червня у регіоні було перехоплено 15 дронів, повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. З його слів, постраждалих серед цивільного населення немає.

Внаслідок падіння уламків безпілотників в одному з приміських населених пунктів пошкоджено скління кількох приватних будинків та низку автомобілів. Ще один автомобіль отримав пошкодження у Воронежі. Також під час падіння БПЛА на ЛЕП стався обрив високовольтного дроту на трасі М-4 «Дон».

У Липецьку відбивали масову атаку безпілотників. Мешканці нарахували понад 10 вибухів у небі. За даними місцевих видань, авіація та ППО збивають дрони. Вибухи чути у 9-му мікрорайоні Липецька.

Крім Липецька, безпілотники атакують і Курськ. Після нальоту БпЛА у приватному секторі розпочалася пожежа. Місцеві жителі нарахували 7 вибухів у небі над Курськом.

Міністерство оборони країни-агресорки звітувало, що за ніч нібито знищено 162 безпілотники над 8 російськими регіонами та анексованим Кримом, — МО РФ

Над Курською областю перехоплено 57 безпілотників. Над Білгородською областю — 31, над Липецькою — 27, над Воронезькою — 16, по 11 — над Брянською та Рязанською, 6 — над Орловською, два — над Кримом, один — над Тамбовською областю.

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