Атака дронів. Росіяни скаржилися на вибухи у Москві та області — відео

Вибухи у Москві та області пролунали в ніч на 26 червня. Місцева влада заявила про нібито атаку дронів та роботу ППО.

Росіяни скаржилися на атаку дронів під Москвою і в столиці РФ

Як пишуть російські пабліки, вибухи було чути у різних районах Москви та у Підмосков'ї.

Атака БПЛА на Дідовськ в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленоград та місто Московське у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів. Поширити

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито атаку дронів на Москву.