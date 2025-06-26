Атака дронів. Росіяни скаржилися на вибухи у Москві та області — відео

Вибухи у Москві та області пролунали в ніч на 26 червня. Місцева влада заявила про нібито атаку дронів та роботу ППО.
Головні тези:
- У Москві та області пролунали вибухи, які росіяни пов'язують з атакою дронів.
- Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито атаку дронів на столицю.
- Російські пабліки відзначили, що вибухи було чути у різних районах Москви та Підмосков'я.
Росіяни скаржилися на атаку дронів під Москвою і в столиці РФ
Як пишуть російські пабліки, вибухи було чути у різних районах Москви та у Підмосков'ї.
Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито атаку дронів на Москву.
Крім того, росіяни обмежили роботу московського аеропорту "Внуково" — там оголосили план "Килим". Його оголошують, коли є загроза з повітря.
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