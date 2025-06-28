Масштабна атака Росії на Одесу — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Одесу — є загиблі та постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Наслідки атаки Росії на Одесу
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Уночі 27 червня країна-агресорка Росія завдала удару дронами по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Згідно з останніми даними, загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей.

Головні тези:

  • Під завалами будинку рятувальники виявили тіла загиблих.
  • Загалом вдалося врятувати 5 осіб.

Наслідки атаки Росії на Одесу

Про ситуацію в місті розповіли мер Одеси Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами останніх, рятувальники деблокували з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок влучання ворожого дрона у квартиру.

Згідно з останніми даними, наразі у медичних закладах знаходяться двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння.

Окрім того, є інформація про чотирьох постраждалих дорослих — усі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Пресслужба ДСНС офіційно підтвердила, що росіяни завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.

Через влучання ворога спалахнула пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими у квартирах.

Вдалося врятувати 5 осіб, серед них — маленька дитина.

Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 14 постраждалих.

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