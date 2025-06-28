Стартовал сбор на тепловизор для мобильной группы ВСУ — как поддержать

Мобильная огневая группа, которая ежедневно охотятся на российские дроны-камикадзе в Киевской области, нуждается в поддержке украинцев. Просто сейчас ей необходим тепловизионный прицел Delta TWS 50 XLLRF — устройство, позволяющее ночью обнаруживать и уничтожать цели на значительном расстоянии.

Поддержите сбор на тепловизор для защитников Киевщины

Главная цель сбора — 85 тысяч гривен.

Задонатить средства можно на банку по ссылке.

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О старте сбора объявил Сергей Ковтун — брат военнослужащего ВСУ, который служит в мобильной огневой группе и защищает от российских дронов-камикадзе "Шахед" жителей Киевской области.

На счету их команды — десятки сбитых дронов, которые могли бы разрушить наши дома или унести жизни мирных людей. Чтобы работать еще эффективнее, им необходим тепловизионный прицел Delta TWS 50 XLLRF — устройство, позволяющее ночью обнаруживать и уничтожать цели на значительном расстоянии, — отмечает Сергей Ковтун. Поделиться

Что важно понимать, цена нового тепловизора — более 130 000 грн, но удалось найти вариант б/у за 85 000 грн.

Это реальный шанс существенно усилить оборону Киевщины, и каждый из нас может в этом помочь.