Стартовал сбор на тепловизор для мобильной группы ВСУ — как поддержать

Мобильная огневая группа, которая ежедневно охотятся на российские дроны-камикадзе в Киевской области, нуждается в поддержке украинцев. Просто сейчас ей необходим тепловизионный прицел Delta TWS 50 XLLRF — устройство, позволяющее ночью обнаруживать и уничтожать цели на значительном расстоянии.
Главные тезисы
- Цена нового тепловизора составляет более 130 000 грн, но удалось найти вариант б/у за 85 000 грн.
- Каждый вклад в эту инициативу важен, поскольку речь идет о жизни защитников и безопасности мирных людей.
Поддержите сбор на тепловизор для защитников Киевщины
Главная цель сбора — 85 тысяч гривен.
Задонатить средства можно на банку по ссылке.
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О старте сбора объявил Сергей Ковтун — брат военнослужащего ВСУ, который служит в мобильной огневой группе и защищает от российских дронов-камикадзе "Шахед" жителей Киевской области.
Что важно понимать, цена нового тепловизора — более 130 000 грн, но удалось найти вариант б/у за 85 000 грн.
Это реальный шанс существенно усилить оборону Киевщины, и каждый из нас может в этом помочь.
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