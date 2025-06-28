Стартовал сбор на тепловизор для мобильной группы ВСУ — как поддержать
Категория
Украина
Дата публикации

Стартовал сбор на тепловизор для мобильной группы ВСУ — как поддержать

Поддержите сбор на тепловизор для защитников Киевщины
Читати українською
Источник:  online.ua

Мобильная огневая группа, которая ежедневно охотятся на российские дроны-камикадзе в Киевской области, нуждается в поддержке украинцев. Просто сейчас ей необходим тепловизионный прицел Delta TWS 50 XLLRF — устройство, позволяющее ночью обнаруживать и уничтожать цели на значительном расстоянии.

Главные тезисы

  • Цена нового тепловизора составляет более 130 000 грн, но удалось найти вариант б/у за 85 000 грн.
  • Каждый вклад в эту инициативу важен, поскольку речь идет о жизни защитников и безопасности мирных людей.

Поддержите сбор на тепловизор для защитников Киевщины

Главная цель сбора — 85 тысяч гривен.

Задонатить средства можно на банку по ссылке.

Карта Monobank — 4441 1111 2518 0756.

О старте сбора объявил Сергей Ковтун — брат военнослужащего ВСУ, который служит в мобильной огневой группе и защищает от российских дронов-камикадзе "Шахед" жителей Киевской области.

На счету их команды — десятки сбитых дронов, которые могли бы разрушить наши дома или унести жизни мирных людей. Чтобы работать еще эффективнее, им необходим тепловизионный прицел Delta TWS 50 XLLRF — устройство, позволяющее ночью обнаруживать и уничтожать цели на значительном расстоянии, — отмечает Сергей Ковтун.

Что важно понимать, цена нового тепловизора — более 130 000 грн, но удалось найти вариант б/у за 85 000 грн.

Это реальный шанс существенно усилить оборону Киевщины, и каждый из нас может в этом помочь.

Я открываю сбор и прошу: поддержите эту инициативу. Даже 50–100 грн имеют значение — потому что речь идет не только о снаряжении, но и о жизни наших защитников и безопасности мирных людей… Я буду прозрачно отчитываться о каждой гривне. Как только соберем сумму — сразу приобретем тепловизор и передадим ребятам, — подытожил Сергей Ковтун.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 14 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 28 июня 2025 года
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за массированной атаки украинских дронов
Новая "бавовна" в России - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?