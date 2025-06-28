Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 27 и 28 июня российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 23 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 22 вражеские цели.
Главные тезисы
- Основное направление удара – Одесщина.
- Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в одной локации.
Новая атака России на Украину — первые подробности
Что важно понимать, в этот раз главное направление удара врага — Одесская область.
Благодаря слаженным усилиям сил ПВО по состоянию на 09:00 удалось обезвредить 22 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны.
Кроме того, указано, что произошло попадание ударного БПЛА противника в 1 локацию (г.Одесса), а также падение сбитых — на 8 локациях.
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