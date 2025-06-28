В России паникуют из-за массированной атаки украинских дронов

Ночью и утром Министерство обороны России официально подтвердило, что десятки украинских ударных беспилотников совершили атаку на разные регионы страны-агрессорки, а также на временно оккупированный Крым.

Новая "бавовна" в России — что известно

Традиционно российское оборонное ведомство не раскрывает точное количество дронов, атаковавших страну-агрессорку.

Утверждается, что с 20:10 до 23:25 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

12 — над территорией Курской области,

10 — над территорией Республики Крым,

3 — над территорией Орловской области.

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что с 23:30 27 июня по 06:45 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

▪️ девять БПЛА — над территорией Республики Крым,

▪️ шесть БПЛА — над территорией Брянской области,

▪️ пять БПЛА — над территорией Смоленской области,

▪️ пять БПЛА — над акваторией Черного моря,

▪️ два БПЛА — над акваторией Азовского моря,

▪️ один БПЛА — над территорией Орловской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Белгородской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Калужской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Краснодарского края.