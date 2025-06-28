В России паникуют из-за массированной атаки украинских дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России паникуют из-за массированной атаки украинских дронов

Новая "бавовна" в России - что известно
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Источник:  online.ua

Ночью и утром Министерство обороны России официально подтвердило, что десятки украинских ударных беспилотников совершили атаку на разные регионы страны-агрессорки, а также на временно оккупированный Крым.

Главные тезисы

  • МО РФ продолжает скрывать последствия украинских атак на Россию.
  • Паника местного населения указывает на то, что последствия действительно серьезные.

Новая "бавовна" в России — что известно

Традиционно российское оборонное ведомство не раскрывает точное количество дронов, атаковавших страну-агрессорку.

Утверждается, что с 20:10 до 23:25 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • 12 — над территорией Курской области,

  • 10 — над территорией Республики Крым,

  • 3 — над территорией Орловской области.

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что с 23:30 27 июня по 06:45 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

▪️ девять БПЛА — над территорией Республики Крым,

▪️ шесть БПЛА — над территорией Брянской области,

▪️ пять БПЛА — над территорией Смоленской области,

▪️ пять БПЛА — над акваторией Черного моря,

▪️ два БПЛА — над акваторией Азовского моря,

▪️ один БПЛА — над территорией Орловской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Белгородской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Калужской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Краснодарского края.

Последствия этих атак российские власти не раскрывают, однако паника местного населения указывает, что они есть.

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