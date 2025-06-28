В России паникуют из-за массированной атаки украинских дронов

Ночью и утром Министерство обороны России официально подтвердило, что десятки украинских ударных беспилотников совершили атаку на разные регионы страны-агрессорки, а также на временно оккупированный Крым.
Главные тезисы
- МО РФ продолжает скрывать последствия украинских атак на Россию.
- Паника местного населения указывает на то, что последствия действительно серьезные.
Новая "бавовна" в России — что известно
Традиционно российское оборонное ведомство не раскрывает точное количество дронов, атаковавших страну-агрессорку.
Утверждается, что с 20:10 до 23:25 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
12 — над территорией Курской области,
10 — над территорией Республики Крым,
3 — над территорией Орловской области.
Впоследствии Минобороны РФ заявило, что с 23:30 27 июня по 06:45 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
▪️ девять БПЛА — над территорией Республики Крым,
▪️ шесть БПЛА — над территорией Брянской области,
▪️ пять БПЛА — над территорией Смоленской области,
▪️ пять БПЛА — над акваторией Черного моря,
▪️ два БПЛА — над акваторией Азовского моря,
▪️ один БПЛА — над территорией Орловской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Калужской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Краснодарского края.
Последствия этих атак российские власти не раскрывают, однако паника местного населения указывает, что они есть.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-