У Росії панікують через масовану атаку українських дронів

Уночі та вранці Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що десятки українських ударних безпілотників здійснили атаку на різні регіони країни-агресорки, а також на тимчасово окупований Крим.
Головні тези:
- МО РФ продовжує приховувати наслідки українських атак на Росію.
- Паніка місцевого населення вказує на те, що наслідки дійсно серйозні.
Нова “бавовна” у Росії — що відомо
Традиційно російське оборонне відомство не розкриває точну кількість дронів, які атакували країну-агресорку.
Стверджується, що з 20:10 до 23:25 27 червня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 25 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
12 — над територією Курської області,
10 — над територією Республіки Крим,
3 — над територією Орловської області.
Згодом Міноборони РФ заявило, що з 23:30 27 червня до 06:45 28 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 31 український безпілотний літальний апарат літакового типу:
▪️ дев'ять БПЛА — над територією Республіки Крим,
▪️ шість БПЛА — над територією Брянської області,
▪️ п'ять БПЛА — над територією Смоленської області,
▪️ п'ять БПЛА — над акваторією Чорного моря,
▪️ два БПЛА — над акваторією Азовського моря,
▪️ один БПЛА — над територією Орловської області,
▪️ один БПЛА — над територією Бєлгородської області,
▪️ один БПЛА — над територією Калузької області,
▪️ один БПЛА — над територією Краснодарського краю.
Наслідки цих атак російська влада не розкриває, однак паніка місцевого населення вказує на те, що вони є.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-