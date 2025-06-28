У Росії панікують через масовану атаку українських дронів

Уночі та вранці Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що десятки українських ударних безпілотників здійснили атаку на різні регіони країни-агресорки, а також на тимчасово окупований Крим.

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Традиційно російське оборонне відомство не розкриває точну кількість дронів, які атакували країну-агресорку.

Стверджується, що з 20:10 до 23:25 27 червня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 25 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

12 — над територією Курської області,

10 — над територією Республіки Крим,

3 — над територією Орловської області.

Згодом Міноборони РФ заявило, що з 23:30 27 червня до 06:45 28 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 31 український безпілотний літальний апарат літакового типу:

▪️ дев'ять БПЛА — над територією Республіки Крим,

▪️ шість БПЛА — над територією Брянської області,

▪️ п'ять БПЛА — над територією Смоленської області,

▪️ п'ять БПЛА — над акваторією Чорного моря,

▪️ два БПЛА — над акваторією Азовського моря,

▪️ один БПЛА — над територією Орловської області,

▪️ один БПЛА — над територією Бєлгородської області,

▪️ один БПЛА — над територією Калузької області,

▪️ один БПЛА — над територією Краснодарського краю.