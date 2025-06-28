Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 27 та 28 червня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 22 ворожі цілі.
Головні тези:
- Основний напрямок удару – Одещина.
- Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника в одній локації.
Нова атака Росії на Україну — перші подробиці
Що важливо розуміти, цього разу головний напрямок удару ворога — Одеська область.
Завдяки злагодженим зусиллям сил ППО станом на 09:00 вдалося знешкодити 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих — на 8 локаціях.
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