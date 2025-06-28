Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 27 та 28 червня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 22 ворожі цілі.

Нова атака Росії на Україну — перші подробиці

У ніч на 28 червня (із 22.00 27 червня) противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ Криму, — повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Поширити

Що важливо розуміти, цього разу головний напрямок удару ворога — Одеська область.

Завдяки злагодженим зусиллям сил ППО станом на 09:00 вдалося знешкодити 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни.

21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ. Поширити

Окрім того, вказано, що відбулося влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих — на 8 локаціях.