Трамп загнав Путіна у пастку й готується зіграти проти нього

На переконання іноземних аналітиків, останні дії американського лідера Дональда Трампа вказують на те, що він має таємний та хитрий план для завершення війни РФ проти України. Ситуація на Близькому Сході загнала російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут, і він розуміє це.

Трамп уже зміг перехитрити Путіна

Насамперед йдеться про те, що російський диктатор боїться втручатися у війну між Ізраїлем та Іраном, оскільки туди вже встиг втрутитися президент США.

Усе це призвело до того, що Путін почав втрачати ще одного свого союзника на Близькому Сході — Тегеран.

Росія не боїться конфлікту з Ізраїлем, однак все-таки не наважується кидати виклик США заради допомоги Ірану.

Нездатність РФ надати відчутну підтримку Ірану може призвести до того, що вона втратить нібито цінного союзника, дружбу з яким Москва любить виставляти як пугало щоразу, коли хоче погрожувати Заходу, — наголошує експертка Ребека Коффлер. Поширити

Дії Трампа фактично привели до того, що Путін потрапив у пастку, з якої він не знає, як можна вибратися.

Свій новий козир президент США, цілком імовірно, може використати для завершення війни Росії проти України.