Трамп загнал Путина в ловушку и готовится сыграть против него

По убеждению иностранных аналитиков, последние действия американского лидера Дональда Трампа указывают на то, что у него есть тайный и хитрый план для завершения войны РФ против Украины. Ситуация на Ближнем Востоке загнала российского диктатора Владимира Путина в тупик, и он понимает это.
Главные тезисы
- Россия рискует потерять еще одного своего союзника.
- Трамп может использовать эту ситуацию для завершения войны РФ против Украины.
Трамп уже смог перехитрить Путина
Прежде всего, речь идет о том, что российский диктатор боится вмешиваться в войну между Израилем и Ираном, поскольку туда уже успел вмешаться президент США.
Все это привело к тому, что Путин начал терять еще одного своего союзника на Ближнем Востоке — Тегеран.
Россия не боится конфликта с Израилем, однако не решается бросать вызов США ради помощи Ирану.
Действия Трампа фактически привели к тому, что Путин попал в ловушку, из которой он не знает, как можно выбраться.
Свой новый козырь президент США, по всей вероятности, может использовать для завершения войны России против Украины.
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