Трамп загнал Путина в ловушку и готовится сыграть против него

По убеждению иностранных аналитиков, последние действия американского лидера Дональда Трампа указывают на то, что у него есть тайный и хитрый план для завершения войны РФ против Украины. Ситуация на Ближнем Востоке загнала российского диктатора Владимира Путина в тупик, и он понимает это.

Трамп уже смог перехитрить Путина

Прежде всего, речь идет о том, что российский диктатор боится вмешиваться в войну между Израилем и Ираном, поскольку туда уже успел вмешаться президент США.

Все это привело к тому, что Путин начал терять еще одного своего союзника на Ближнем Востоке — Тегеран.

Россия не боится конфликта с Израилем, однако не решается бросать вызов США ради помощи Ирану.

Неспособность РФ оказать ощутимую поддержку Ирану может привести к тому, что она потеряет якобы ценного союзника, дружбу с которым Москва любит выставлять как пугало всякий раз, когда хочет угрожать Западу, — отмечает эксперт Ребекка Коффлер. Поделиться

Действия Трампа фактически привели к тому, что Путин попал в ловушку, из которой он не знает, как можно выбраться.

Свой новый козырь президент США, по всей вероятности, может использовать для завершения войны России против Украины.