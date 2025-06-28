Трамп загнал Путина в ловушку и готовится сыграть против него
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Трамп загнал Путина в ловушку и готовится сыграть против него

Трамп уже смог перехитрить Путина
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Источник:  The Telegraph

По убеждению иностранных аналитиков, последние действия американского лидера Дональда Трампа указывают на то, что у него есть тайный и хитрый план для завершения войны РФ против Украины. Ситуация на Ближнем Востоке загнала российского диктатора Владимира Путина в тупик, и он понимает это.

Главные тезисы

  • Россия рискует потерять еще одного своего союзника.
  • Трамп может использовать эту ситуацию для завершения войны РФ против Украины.

Трамп уже смог перехитрить Путина

Прежде всего, речь идет о том, что российский диктатор боится вмешиваться в войну между Израилем и Ираном, поскольку туда уже успел вмешаться президент США.

Все это привело к тому, что Путин начал терять еще одного своего союзника на Ближнем Востоке — Тегеран.

Россия не боится конфликта с Израилем, однако не решается бросать вызов США ради помощи Ирану.

Неспособность РФ оказать ощутимую поддержку Ирану может привести к тому, что она потеряет якобы ценного союзника, дружбу с которым Москва любит выставлять как пугало всякий раз, когда хочет угрожать Западу, — отмечает эксперт Ребекка Коффлер.

Действия Трампа фактически привели к тому, что Путин попал в ловушку, из которой он не знает, как можно выбраться.

Свой новый козырь президент США, по всей вероятности, может использовать для завершения войны России против Украины.

Это также указывает на то, что Трамп скрыто забирает колоду карт, чтобы сыграть против Путина, когда придет время. Возможно, она поможет ему наконец-то выполнить свое обещание прекратить войну РФ против Украины, — подчеркнула Коффлер.

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