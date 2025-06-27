Путин лживо заявил о попытках России мирно решить "проблемы" Донбасса
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Политика
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Путин лживо заявил о попытках России мирно решить "проблемы" Донбасса

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин во время визита в Беларусь выдал очередную порцию бреда в сфере международной политики и войны против Украины.

Главные тезисы

  • Президент России Владимир Путин демонстрирует ложные заявления о мирных попытках разрешения конфликта на Донбассе, несмотря на доказанные факты обратного характера.
  • Путин обвиняет Запад в расширении НАТО на восток и агрессивном поведении в отношении Украины, несмотря на явное нарушение международного права со стороны России.

Путин цинично заявил о мирном решении проблем Донбасса

Путин соврал, когда сообщил, что Россия пыталась 8 лет мирно решить проблемы Донбасса. А Запад вроде бы не давал это сделать и вел на территории Донецкой области необъявленную войну.

Россию "бросили" с нерасширением НАТО на восток, это одна из причин СВО. Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада.

Путин говорит, что РФ готова передать Украине еще 3 тыс. тел погибших в дополнение к 6 тыс. обещанных.

Также диктатор заявил, что готов к "третьему этапу переговоров" с Украиной. По словам Путина, РФ готова провести такую встречу в Стамбуле, но нужно согласовать "место и время".

Мы договаривались, что после завершения этой стадии (передачи тел погибших – ред.), мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Надо согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турции Эрдоган останется на своей позиции по поддержке этого процесса. Мы готовы провести такую встречу в Стамбуле.

Еще Путин похвастался, что никаких проблем с бюджетом СВО у России нет. Хотя Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней.

РФ тратит средства на свой ОПК, в то время как Европа – на американский.

Также Путин похвастался хорошими перспективами в экономическом взаимодействии США и РФ и нафантазировал "сигналы" от американского бизнеса по поводу желания вернуться на российский рынок. И говорит, что якобы готовится его встреча с Дональдом Трампом.

В конце речи Путин заявил, что Западу не удастся "прикрыть" поставки нефти из России.

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