Путин лживо заявил о попытках России мирно решить "проблемы" Донбасса

Нелегитимный президент России Владимир Путин во время визита в Беларусь выдал очередную порцию бреда в сфере международной политики и войны против Украины.

Путин цинично заявил о мирном решении проблем Донбасса

Путин соврал, когда сообщил, что Россия пыталась 8 лет мирно решить проблемы Донбасса. А Запад вроде бы не давал это сделать и вел на территории Донецкой области необъявленную войну.

Россию "бросили" с нерасширением НАТО на восток, это одна из причин СВО. Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада.

Путин говорит, что РФ готова передать Украине еще 3 тыс. тел погибших в дополнение к 6 тыс. обещанных.

Также диктатор заявил, что готов к "третьему этапу переговоров" с Украиной. По словам Путина, РФ готова провести такую встречу в Стамбуле, но нужно согласовать "место и время". Поделиться

Мы договаривались, что после завершения этой стадии (передачи тел погибших – ред.), мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Надо согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турции Эрдоган останется на своей позиции по поддержке этого процесса. Мы готовы провести такую встречу в Стамбуле.

Еще Путин похвастался, что никаких проблем с бюджетом СВО у России нет. Хотя Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней.

РФ тратит средства на свой ОПК, в то время как Европа – на американский. Поделиться

Также Путин похвастался хорошими перспективами в экономическом взаимодействии США и РФ и нафантазировал "сигналы" от американского бизнеса по поводу желания вернуться на российский рынок. И говорит, что якобы готовится его встреча с Дональдом Трампом.