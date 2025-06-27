Путін брехливо заявив про намагання Росії мирно розв'язати "проблеми" Донбасу
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін брехливо заявив про намагання Росії мирно розв'язати "проблеми" Донбасу

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час візиту до Білорусі видав чергову порцію маячні у сфері міжнародної політики та війни проти України.

Головні тези:

  • Путін намагається представити Росію як сторону, що мирно намагалася розв’язати конфлікт на Донбасі, хоча факти свідчать про зворотне.
  • Розширення НАТО на схід нібито спричинило агресивну поведінку Росії проти України.

Путін цинічно заявив про мирне розв’язання проблем Донбасу

Путін збрехав, коли повідомив, що Росія намагалася 8 років мирно розв’язати проблеми Донбасу. А Захід нібито не давав це зробити і вів на території Донецької області неоголошену війну.

Росію "кинули" з нерозширенням НАТО на схід, це одна з причин СВО. Розширення НАТО було агресивною поведінкою Заходу.

Путін каже, що РФ готова передати Україні ще 3 тис тіл загиблих на додаток до 6 тис обіцяних.

Також диктатор заявив, що готовий до "третього етапу переговорів" з Україною. За словами Путіна, РФ готова провести таку зустріч у Стамбулі, але треба узгодити "місце і час".

Ми домовлялися, що після завершення цієї стадії (передачі тіл загиблих - ред.), ми проведемо третій раунд переговорів. В цілому ми до цього готові. Треба узгодити місце і час. Розраховую, що президент Туреччини Ердоган залишиться на своїй позиції з підтримки цього процесу. Ми готові таку зустріч провести в Стамбулі.

Ще Путін похвалився, що ніяких проблем з бюджетом “СВО” у Росії немає. Хоча Росія заплатила інфляцією за необхідність військових витрат, але бореться з нею.

РФ витрачає кошти на свій ОПК, тоді як Європа – на американський. На військові витрати йде 13,5 трлн рублів з 223 трлн ВВП РФ. Витрати РФ розраховані під успішне завершення СВО.

Також Путін похизувався гарними перспективами в економічній взаємодії США та РФ та нафантазував “сигнали” від американського бізнесу щодо бажання повернутися на російський ринок. І каже, що нібито готується його зустріч з Дональдом Трампом.

Наприкінці промови Путін заявив, що Заходу не вдасться "прикрити" постачання нафти з Росії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шок і обурення. Як насправді команда Путіна відреагувала на "Павутину"
“Павутина” вибила Кремль з колії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна брехливо заявили про стратегічну перевагу Росії у війні проти України
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Мене ввели в оману". Трамп публічно дорікнув Путіну
Трамп невдоволений діями Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?