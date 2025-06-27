Путін брехливо заявив про намагання Росії мирно розв'язати "проблеми" Донбасу

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час візиту до Білорусі видав чергову порцію маячні у сфері міжнародної політики та війни проти України.
Головні тези:
- Путін намагається представити Росію як сторону, що мирно намагалася розв’язати конфлікт на Донбасі, хоча факти свідчать про зворотне.
- Розширення НАТО на схід нібито спричинило агресивну поведінку Росії проти України.
Путін цинічно заявив про мирне розв’язання проблем Донбасу
Путін збрехав, коли повідомив, що Росія намагалася 8 років мирно розв’язати проблеми Донбасу. А Захід нібито не давав це зробити і вів на території Донецької області неоголошену війну.
Росію "кинули" з нерозширенням НАТО на схід, це одна з причин СВО. Розширення НАТО було агресивною поведінкою Заходу.
Путін каже, що РФ готова передати Україні ще 3 тис тіл загиблих на додаток до 6 тис обіцяних.
Ми домовлялися, що після завершення цієї стадії (передачі тіл загиблих - ред.), ми проведемо третій раунд переговорів. В цілому ми до цього готові. Треба узгодити місце і час. Розраховую, що президент Туреччини Ердоган залишиться на своїй позиції з підтримки цього процесу. Ми готові таку зустріч провести в Стамбулі.
Ще Путін похвалився, що ніяких проблем з бюджетом “СВО” у Росії немає. Хоча Росія заплатила інфляцією за необхідність військових витрат, але бореться з нею.
Також Путін похизувався гарними перспективами в економічній взаємодії США та РФ та нафантазував “сигнали” від американського бізнесу щодо бажання повернутися на російський ринок. І каже, що нібито готується його зустріч з Дональдом Трампом.
Наприкінці промови Путін заявив, що Заходу не вдасться "прикрити" постачання нафти з Росії.
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