Путін брехливо заявив про намагання Росії мирно розв'язати "проблеми" Донбасу

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час візиту до Білорусі видав чергову порцію маячні у сфері міжнародної політики та війни проти України.

Путін цинічно заявив про мирне розв’язання проблем Донбасу

Путін збрехав, коли повідомив, що Росія намагалася 8 років мирно розв’язати проблеми Донбасу. А Захід нібито не давав це зробити і вів на території Донецької області неоголошену війну.

Росію "кинули" з нерозширенням НАТО на схід, це одна з причин СВО. Розширення НАТО було агресивною поведінкою Заходу.

Путін каже, що РФ готова передати Україні ще 3 тис тіл загиблих на додаток до 6 тис обіцяних.

Також диктатор заявив, що готовий до "третього етапу переговорів" з Україною. За словами Путіна, РФ готова провести таку зустріч у Стамбулі, але треба узгодити "місце і час". Поширити

Ми домовлялися, що після завершення цієї стадії (передачі тіл загиблих - ред.), ми проведемо третій раунд переговорів. В цілому ми до цього готові. Треба узгодити місце і час. Розраховую, що президент Туреччини Ердоган залишиться на своїй позиції з підтримки цього процесу. Ми готові таку зустріч провести в Стамбулі.

Ще Путін похвалився, що ніяких проблем з бюджетом “СВО” у Росії немає. Хоча Росія заплатила інфляцією за необхідність військових витрат, але бореться з нею.

РФ витрачає кошти на свій ОПК, тоді як Європа – на американський. На військові витрати йде 13,5 трлн рублів з 223 трлн ВВП РФ. Витрати РФ розраховані під успішне завершення СВО. Поширити

Також Путін похизувався гарними перспективами в економічній взаємодії США та РФ та нафантазував “сигнали” від американського бізнесу щодо бажання повернутися на російський ринок. І каже, що нібито готується його зустріч з Дональдом Трампом.