Мерц отреагировал на предложение Путина касательно переговоров

По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, он не намерен проводить телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Мерц напомнил, что все предварительные переговоры с Путиным не принесли никакого результата.
- Канцлер добавил, что он не видит смысла в переговорах с диктатором без перспективы завершения войны РФ против Украины.
Мерц отверг предложение Путина
После обращения российского диктатора Мерц решил напомнить о визите венгерского премьера Виктора Орбана к Путину в июле 2024 года, а также про телефонные переговоры экс-канцлера Германии Олафа Шольца с нелегитимным главой Кремля.
Журналисты также поинтересовались у немецкого лидера, считает ли он, что президент США Дональд Трамп дистанцируется от Путина.
По мнению Мерца, глава Белого дома демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным.
Как отметил Мерц, он не видит смысла в переговорах с Путиным, если они не приведут к завершению войны РФ против Украины.
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