Мерц отреагировал на предложение Путина касательно переговоров
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Мерц отреагировал на предложение Путина касательно переговоров

Мерц отверг предложение Путина
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Источник:  DW

По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, он не намерен проводить телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Мерц напомнил, что все предварительные переговоры с Путиным не принесли никакого результата.
  • Канцлер добавил, что он не видит смысла в переговорах с диктатором без перспективы завершения войны РФ против Украины.

Мерц отверг предложение Путина

После обращения российского диктатора Мерц решил напомнить о визите венгерского премьера Виктора Орбана к Путину в июле 2024 года, а также про телефонные переговоры экс-канцлера Германии Олафа Шольца с нелегитимным главой Кремля.

Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Так что если это результат таких телефонных звонков, я удержался бы от них надолго.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Журналисты также поинтересовались у немецкого лидера, считает ли он, что президент США Дональд Трамп дистанцируется от Путина.

По мнению Мерца, глава Белого дома демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным.

Это процесс. В Европе существует большое согласие касательно оценки этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке, — считает канцлер ФРГ.

Как отметил Мерц, он не видит смысла в переговорах с Путиным, если они не приведут к завершению войны РФ против Украины.

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