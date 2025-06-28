Мерц отреагировал на предложение Путина касательно переговоров

По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, он не намерен проводить телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мерц отверг предложение Путина

После обращения российского диктатора Мерц решил напомнить о визите венгерского премьера Виктора Орбана к Путину в июле 2024 года, а также про телефонные переговоры экс-канцлера Германии Олафа Шольца с нелегитимным главой Кремля.

Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Так что если это результат таких телефонных звонков, я удержался бы от них надолго. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Журналисты также поинтересовались у немецкого лидера, считает ли он, что президент США Дональд Трамп дистанцируется от Путина.

По мнению Мерца, глава Белого дома демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным.

Это процесс. В Европе существует большое согласие касательно оценки этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке, — считает канцлер ФРГ. Поделиться

Как отметил Мерц, он не видит смысла в переговорах с Путиным, если они не приведут к завершению войны РФ против Украины.