Мерц відреагував на пропозицію Путіна щодо переговорів

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, він наразі не має наміру проводити телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Канцлер ФРН також поскаржився, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації у війні РФ проти України.
Головні тези:
- Мерц нагадав, що усі попередні переговори з Путіним не дали жодного результату.
- Канцлер додав, що він не бачить сенсу у переговорах з диктатором без перспективи завершення війни РФ проти України.
Мерц відкинув пропозицію Путіна
Після звернення російського диктатора Мерц вирішив нагадати про візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Путіна у липні 2024 року, а також про телефонні перемовини ексканцлера Німеччини Олафа Шольца з нелегітимним главою Кремля.
Журналісти також поцікавилися у німецького лідера, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна.
На переконання Мерца, очільник Білого дому демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим.
Як зазначив Мерц, він не бачить сенсу у переговорах з Путіним, якщо вони не приведуть до завершення війни РФ проти України.
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