Мерц відреагував на пропозицію Путіна щодо переговорів

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, він наразі не має наміру проводити телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Канцлер ФРН також поскаржився, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації у війні РФ проти України.

Мерц відкинув пропозицію Путіна

Після звернення російського диктатора Мерц вирішив нагадати про візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Путіна у липні 2024 року, а також про телефонні перемовини ексканцлера Німеччини Олафа Шольца з нелегітимним главою Кремля.

Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Журналісти також поцікавилися у німецького лідера, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна.

На переконання Мерца, очільник Білого дому демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим.

Це процес. У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки, — вважає канцлер ФРН. Поширити

Як зазначив Мерц, він не бачить сенсу у переговорах з Путіним, якщо вони не приведуть до завершення війни РФ проти України.