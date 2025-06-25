Мерц анонсував один з найжорсткіших санкційних ударів по РФ

Німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що уже 26 червня Європейський союз дасть хід 18-му за рахунком пакету санкцій проти Росії. Канцлер ФРН дав зрозуміти, що він буде дійсно жорстким.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц закликав США долучитися до посилення тиску на Кремль.
- Однак Трамп повторив, що поки не планує це робити.
Чого очікувати від нових санкції ЄС проти РФ
На цьому тлі німецький лідер закликав команду президента США Дональда Трампа до більш активної участі у цьому процесі.
Фрідріх Мерц також плекає надію, що Сенат США вже у найближчому майбутньому ухвалить закон про нові санкції проти Росії.
Як зазначив канцлер ФРН, він уже обговорив це питання з очільником Білого дому, а також закликав його особисто схвалити нові обмеження проти РФ.
Що важливо розуміти, американський лідер не поспішає посилювати санкційний тиск на Кремль.
Дональд Трамп продовжує стверджувати, що боїться таким чином зірвати переговорний процес з Москвою.
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