Мерц анонсировал один из самых жестких санкционных ударов по РФ

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что уже 26 июня Европейский союз даст ход 18 пакету санкций против России. Канцлер ФРГ дал понять, что он будет действительно жестким.

Чего ждать от новых санкции ЕС против РФ

Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18 пакет санкций. Но одного этого пакета не хватит. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

На этом фоне немецкий лидер призвал команду президента США Дональда Трампа к более активному участию в этом процессе.

Фридрих Мерц также питает надежду, что Сенат США уже в ближайшем будущем примет закон о новых санкциях против России.

Как отметил канцлер ФРГ, он уже обсудил этот вопрос с главой Белого дома, а также призвал его лично одобрить новые ограничения против РФ.

Что важно понимать, американский лидер не спешит усиливать санкционное давление на Кремль.