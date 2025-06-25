Мерц анонсировал один из самых жестких санкционных ударов по РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Мерц анонсировал один из самых жестких санкционных ударов по РФ

Чего ждать от новых санкции ЕС против РФ
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Источник:  online.ua

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что уже 26 июня Европейский союз даст ход 18 пакету санкций против России. Канцлер ФРГ дал понять, что он будет действительно жестким.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц призвал США присоединиться к усилению давления на Кремль.
  • Однако Трамп повторил, что пока не намерен это делать.

Чего ждать от новых санкции ЕС против РФ

Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18 пакет санкций. Но одного этого пакета не хватит.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

На этом фоне немецкий лидер призвал команду президента США Дональда Трампа к более активному участию в этом процессе.

Фридрих Мерц также питает надежду, что Сенат США уже в ближайшем будущем примет закон о новых санкциях против России.

Как отметил канцлер ФРГ, он уже обсудил этот вопрос с главой Белого дома, а также призвал его лично одобрить новые ограничения против РФ.

Что важно понимать, американский лидер не спешит усиливать санкционное давление на Кремль.

Дональд Трамп продолжает утверждать, что боится сорвать переговорный процесс с Москвой.

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