Росія кидає на фронт застарілі танки Т-62 — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія кидає на фронт застарілі танки Т-62 — що відбувається

ГУР
Що відомо про нові проблеми армії РФ
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Головне управління розвідки України повідомляє, що країна-агресорка РФ наразі вимушена звозити на поле бою застарілі танки Т-62 через брак сучасної техніки для введення загарбницької війни.

Головні тези:

  • Активне використання Т-62 свідчить про великі втрати та виснаження резервів ворога.
  • Росія наразі має обмежені можливості у виробництві сучасної бронетехніки.

Що відомо про нові проблеми армії РФ

Кремль не може ігнорувати колосальні та безповоротні втрати у війні проти України.

На цьому тлі ворог дедалі активніше вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин.

На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62, — повідомляє ГУР.

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, який знаходиться в смт Атамановка Забайкальського краю.

Окрім того, наголошується, що 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.

Технічний стан більшості цих машин — незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення.

Варто зазначити, що на фронті Т-62 ворог використовує не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки.

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