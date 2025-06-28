Росія кидає на фронт застарілі танки Т-62 — що відбувається

Головне управління розвідки України повідомляє, що країна-агресорка РФ наразі вимушена звозити на поле бою застарілі танки Т-62 через брак сучасної техніки для введення загарбницької війни.
Головні тези:
- Активне використання Т-62 свідчить про великі втрати та виснаження резервів ворога.
- Росія наразі має обмежені можливості у виробництві сучасної бронетехніки.
Що відомо про нові проблеми армії РФ
Кремль не може ігнорувати колосальні та безповоротні втрати у війні проти України.
На цьому тлі ворог дедалі активніше вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин.
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, який знаходиться в смт Атамановка Забайкальського краю.
Окрім того, наголошується, що 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.
Варто зазначити, що на фронті Т-62 ворог використовує не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки.
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