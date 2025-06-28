Россия бросает на фронт устаревшие танки Т-62 — что происходит

Главное управление разведки Украины сообщает, что страна-агрессорка РФ вынуждена свозить на поле боя устаревшие танки Т-62 из-за нехватки современной техники для введения захватнической войны.
Главные тезисы
- Активное использование Т-62 свидетельствует о больших потерях и истощении резервов врага.
- Россия имеет ограниченные возможности в производстве современной бронетехники.
Что известно о новых проблемах армии РФ
Кремль не может игнорировать колоссальные и безвозвратные потери в войне против Украины.
На этом фоне враг все активнее прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин.
Как удалось узнать украинским разведчикам, восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, который находится в пгт Атамановка Забайкальского края.
Кроме того, указано, что 27 июня 2025 года была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ.
Следует отметить, что на фронте Т-62 враг использует не только активные боевые единицы, но и стационарные огневые точки.
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