Россия бросает на фронт устаревшие танки Т-62 — что происходит

Главное управление разведки Украины сообщает, что страна-агрессорка РФ вынуждена свозить на поле боя устаревшие танки Т-62 из-за нехватки современной техники для введения захватнической войны.

Что известно о новых проблемах армии РФ

Кремль не может игнорировать колоссальные и безвозвратные потери в войне против Украины.

На этом фоне враг все активнее прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин.

На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командования из России началось активное возвращение в эксплуатацию еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62, — сообщает ГУР. Поделиться

Как удалось узнать украинским разведчикам, восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, который находится в пгт Атамановка Забайкальского края.

Кроме того, указано, что 27 июня 2025 года была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ.

Техническое состояние большинства этих машин — неудовлетворительное: танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение. Поделиться

Следует отметить, что на фронте Т-62 враг использует не только активные боевые единицы, но и стационарные огневые точки.