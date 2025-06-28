Путин неожиданно анонсировал сокращение военных расходов
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин неожиданно анонсировал сокращение военных расходов

Путин готов к жестким решениям
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Источник:  The Telegraph

Нелегитимный глава Кремля Владимир Путин официально подтвердил, что планирует сократить военные расходы после того, как стало ясно, что Россия находится "на грани рецессии".

Главные тезисы

  • Путин выразил свое возмущение планами НАТО увеличить расходы на оборону.
  • Рецессия и сокращение военных расходов будут оказывать серьезное влияние на экономику РФ.

Путин готов к жестким решениям

Российский диктатор публично пообещал, что станет сокращать расходы на оборону уже в следующем году.

Более того, он добавил, что в целом сокращение будет действовать три года.

На этом фоне Путин также решил прокомментировать планы НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

По убеждению нелегитимного главы Кремля, члены альянса будут тратить деньги на "закупки у США и поддержку своего военно-промышленного комплекса".

Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они? — цинично поинтересовался российский диктатор.

Журналисты обратили внимание на то, что свои намерения Владимир Путин анонсировал после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".

Хотя военно-промышленный комплекс выиграл от увеличения государственных расходов, отрасли частного сектора пострадали от снижения спроса, роста расходов и большого долгового риска из-за заоблачных процентных ставок.

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