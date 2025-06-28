Путин неожиданно анонсировал сокращение военных расходов

Нелегитимный глава Кремля Владимир Путин официально подтвердил, что планирует сократить военные расходы после того, как стало ясно, что Россия находится "на грани рецессии".

Путин готов к жестким решениям

Российский диктатор публично пообещал, что станет сокращать расходы на оборону уже в следующем году.

Более того, он добавил, что в целом сокращение будет действовать три года.

На этом фоне Путин также решил прокомментировать планы НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

По убеждению нелегитимного главы Кремля, члены альянса будут тратить деньги на "закупки у США и поддержку своего военно-промышленного комплекса".

Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они? — цинично поинтересовался российский диктатор. Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что свои намерения Владимир Путин анонсировал после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".