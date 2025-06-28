ГУР мощно "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР мощно "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины — источники

ГУР эффектно расквиталось с врагом в День Конституции
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Источник:  online.ua

28 июня — День Конституции Украины — это главный закон, а также скелет государственности, выписанный кровью тех, кто отдал жизнь за нашу независимость. На фоне праздника ударные дроны Главного управления разведки совершили атаку на военные объекты российского Брянска. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.

Главные тезисы

  • В этот раз под удар попали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.
  • Местное население паникует, а российские власти не решаются комментировать свой новый провал.

ГУР эффектно расквиталось с врагом в День Конституции

Утром 28 июня в российском Брянске прогремела мощная стрельба, а также серия взрывов после нее.

Местное население сразу накрыла волна паники — россияне активно делятся своим возмущением в социальных сетях.

Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно, — местные паблики пестрят сообщениями жителей, слышавших пролеты неизвестных БПЛА и сильные взрывы.

Стоит обратить внимание на то, что власти РФ пока никак не отреагировали на взрывы, лишь традиционно заявили о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

Инсайдеры Online.UA в ГУР отмечают, что военная разведка Украины продолжает операцию по демилитаризации страны-агрессора, а в этот раз под удар попали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

Что важно понимать, последствия атаки уточняются и будут объявлены позже.

Напомним, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ.

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