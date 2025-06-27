Россия формирует расстрельные отряды в собственной армии — перехват ГУР

Украинские разведчики расшифровали аудиосообщения с мобильных устройств российских военных, где речь идет о формировании в составе вражеской армии расстрельных отрядов.
Главные тезисы
- Украинская разведка расшифровала аудиосообщения, где российские военные обсуждают формирование расстрельных отрядов в составе армии.
- Действия российского командования, прибегающего к террору и психологическому давлению, свидетельствуют о потере контроля над ситуацией.
Расстрельные отряды образуют в армии РФ
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, обнародовав соответствующие записи.
По словам одного из захватчиков, ему и его сослужащим уже предлагали присоединиться к такому подразделению, однако они отказались.
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