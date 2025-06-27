Россия формирует расстрельные отряды в собственной армии — перехват ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Россия формирует расстрельные отряды в собственной армии — перехват ГУР

ГУР
оккупанты
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Украинские разведчики расшифровали аудиосообщения с мобильных устройств российских военных, где речь идет о формировании в составе вражеской армии расстрельных отрядов.

Главные тезисы

  • Украинская разведка расшифровала аудиосообщения, где российские военные обсуждают формирование расстрельных отрядов в составе армии.
  • Действия российского командования, прибегающего к террору и психологическому давлению, свидетельствуют о потере контроля над ситуацией.

Расстрельные отряды образуют в армии РФ

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, обнародовав соответствующие записи.

По словам одного из захватчиков, ему и его сослужащим уже предлагали присоединиться к такому подразделению, однако они отказались.

В условиях, когда московитское командование не может удержать солдат на позициях, оно прибегает к террору — формирует подразделения, под угрозой расстрела гонят оккупантов на «мясные штурмы», — отметили в ГУР.

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