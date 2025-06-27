Росія формує розстрільні загони у власній армії — перехоплення ГУР
Категорія
Світ
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Росія формує розстрільні загони у власній армії — перехоплення ГУР

ГУР
окупанти

Українські розвідники розшифрували аудіоповідомлення з мобільних пристроїв російських військових, де йдеться про формування у складі ворожої армії розстрільних загонів.

Головні тези:

  • Розвідка України виявила аудіозаписи, де обговорюється формування розстрільних загонів в російській армії.
  • Дії російського командування, яке вдається до терору та психологічного тиску, свідчать про втрату контролю над ситуацією.
  • Відмова військових від долучення до розстрільних загонів підтверджує негативний вплив таких підрозділів на мораль та дисципліну в армії.

Розстрільні загони утворюють в армії РФ

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши відповідні записи.

За словами одного із загарбників, йому та його співслужбовцям уже пропонували долучитися до такого підрозділу, однак вони відмовилися.

В умовах, коли московитське командування не спроможне втримати солдатів на позиціях, воно вдається до терору — формує підрозділи, що під загрозою розстрілу женуть окупантів на «м’ясні штурми, — зауважили в ГУР.

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