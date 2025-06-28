ГУР потужно "привітало" військові об’єкти Брянська з Днем Конституції України — джерела

28 червня — День Конституції України — це головний закон, а також кістяк державності, виписаний кров’ю тих, хто віддав життя за нашу незалежність. На тлі свята ударні дрони Головного управління розвідки здійснили атаку на військові об’єкти російського Брянська. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

ГУР ефектно розквиталося з ворогом у День Конституції

Вранці 28 червня у російському Брянську прогриміла потужна стрілянина, а також серія вибухів після неї.

Місцеве населення одразу накрила хвиля паніку — росіяни активно діляться своїм обуренням у соціальних мережах.

Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно, — місцеві пабліки рясніють повідомленнями мешканців, які чули прольоти невідомих БПЛА та сильні вибухи. Поширити

Варто звернути увагу на те, що влада РФ наразі жодним чином не відреагувала на вибухи, лише традиційно заявила про заборону зйомки та публікації відео “наслідків роботи ППО”.

Інсайдери Online.UA у ГУР наголошують, що воєнна розвідка України продовжує операцію з демілітаризації країни-агресора, а цього разу під удар потрапили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

Що важливо розуміти, наслідки атаки уточнюється й будуть оголошені пізніше.