ГУР потужно "привітало" військові об’єкти Брянська з Днем Конституції України — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР потужно "привітало" військові об’єкти Брянська з Днем Конституції України — джерела

ГУР ефектно розквитався з ворогом у День Конституції
Джерело:  online.ua

28 червня — День Конституції України — це головний закон, а також кістяк державності, виписаний кров’ю тих, хто віддав життя за нашу незалежність. На тлі свята ударні дрони Головного управління розвідки здійснили атаку на військові об’єкти російського Брянська. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

Головні тези:

  • Цього разу під удар потрапили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ. 
  • Місцеве населення панікує, а російська влада не наважується коментувати свій новий провал.

ГУР ефектно розквиталося з ворогом у День Конституції

Вранці 28 червня у російському Брянську прогриміла потужна стрілянина, а також серія вибухів після неї.

Місцеве населення одразу накрила хвиля паніку — росіяни активно діляться своїм обуренням у соціальних мережах.

Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно, — місцеві пабліки рясніють повідомленнями мешканців, які чули прольоти невідомих БПЛА та сильні вибухи.

Варто звернути увагу на те, що влада РФ наразі жодним чином не відреагувала на вибухи, лише традиційно заявила про заборону зйомки та публікації відео “наслідків роботи ППО”.

Інсайдери Online.UA у ГУР наголошують, що воєнна розвідка України продовжує операцію з демілітаризації країни-агресора, а цього разу під удар потрапили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

Що важливо розуміти, наслідки атаки уточнюється й будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, що ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ.

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