РФ можуть повернути до SWIFT — демократи екстрено звернулися до Трампа

Я прошу вас підтвердити свою прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на запитання про те, як ви уявляєте собі інші заходи, яких вживає адміністрація президента, включно з угодами з Україною, що потенційно можуть працювати в поєднанні з цими санкціями, — йдеться в листі Вайдена.