РФ можуть повернути до SWIFT — демократи екстрено звернулися до Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

РФ можуть повернути до SWIFT — демократи екстрено звернулися до Трампа

Демократи бояться повернення Росії до SWIFT
Джерело:  Reuters

Глава Мінфіну США Скотт Бессент нещодавно неочікувано заговорив про те, що країну-агресорку Росію можуть повернути до міжнародної мережі банківських платежів SWIFT. Ця заява спонукала до рішучих дій сенатора-демократа Рона Вайдена з фінансового комітету Сенату та його однодумців.

Головні тези:

  • Сенатор-демократ вимагає від президента Трампа дотримання санкцій проти РФ.
  • Окрім того, він хоче знати, як буде виглядати подальша підтримка України.

Демократи бояться повернення Росії до SWIFT

Як вдалося дізнатися журналістам, Рон Вайден письмово зажадав від президента США Дональда Трампа та його адміністрації забезпечити дотримання санкцій проти Росії.

Лист з вимогами від демократа отримав міністр фінансів Штатів Скотт Бессент.

Окрім того, вказано, що сенатор хоче почути від міністра, як угода Вашингтона та Києва щодо видобутку найважливіших корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть підвищити повоєнну безпеку України, і чи не принесуть вони вигоду якомусь суб'єкту або країні, які допомагали Росії у військових діях.

Я прошу вас підтвердити свою прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на запитання про те, як ви уявляєте собі інші заходи, яких вживає адміністрація президента, включно з угодами з Україною, що потенційно можуть працювати в поєднанні з цими санкціями, — йдеться в листі Вайдена.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп налякав Європу своїми неочікуваним рішенням щодо України
Європа більше не довіряє Трампу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Німеччині "загубили" велику частину допомоги для України
Німеччину охопив новий скандал
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР потужно "привітало" військові об’єкти Брянська з Днем Конституції України — джерела
ГУР ефектно розквитався з ворогом у День Конституції

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?