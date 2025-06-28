РФ можуть повернути до SWIFT — демократи екстрено звернулися до Трампа

Глава Мінфіну США Скотт Бессент нещодавно неочікувано заговорив про те, що країну-агресорку Росію можуть повернути до міжнародної мережі банківських платежів SWIFT. Ця заява спонукала до рішучих дій сенатора-демократа Рона Вайдена з фінансового комітету Сенату та його однодумців.
Головні тези:
- Сенатор-демократ вимагає від президента Трампа дотримання санкцій проти РФ.
- Окрім того, він хоче знати, як буде виглядати подальша підтримка України.
Демократи бояться повернення Росії до SWIFT
Як вдалося дізнатися журналістам, Рон Вайден письмово зажадав від президента США Дональда Трампа та його адміністрації забезпечити дотримання санкцій проти Росії.
Лист з вимогами від демократа отримав міністр фінансів Штатів Скотт Бессент.
Окрім того, вказано, що сенатор хоче почути від міністра, як угода Вашингтона та Києва щодо видобутку найважливіших корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть підвищити повоєнну безпеку України, і чи не принесуть вони вигоду якомусь суб'єкту або країні, які допомагали Росії у військових діях.
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