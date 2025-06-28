СБУ дронами атаковала военный аэродром РФ "Кировское" в Крыму — уничтожены вертолеты и "Панцирь-С1"

Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. В этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром в Крыму дронами, уничтожив вражеский ЗГРК Панцирь-С1 и вертолеты.
- Атака привела к уничтожению многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также комплекса Панцирь-С1.
- СБУ системно работает над снижением способностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.
СБУ дронами уничтожила вражеский ЗГРК «Панцирь-С1» и три вертолета
Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.
Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.
СБУ системно работает над снижением способностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.
Оккупанты должны отдавать себе отчет, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого столкновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага.
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