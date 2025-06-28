СБУ дронами атаковала военный аэродром РФ "Кировское" в Крыму — уничтожены вертолеты и "Панцирь-С1"

Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. В этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.

СБУ дронами уничтожила вражеский ЗГРК «Панцирь-С1» и три вертолета

Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

СБУ системно работает над снижением способностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.