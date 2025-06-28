СБУ дронами атаковала военный аэродром РФ "Кировское" в Крыму — уничтожены вертолеты и "Панцирь-С1"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ дронами атаковала военный аэродром РФ "Кировское" в Крыму — уничтожены вертолеты и "Панцирь-С1"

СБУ
бавовна
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Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. В этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром в Крыму дронами, уничтожив вражеский ЗГРК Панцирь-С1 и вертолеты.
  • Атака привела к уничтожению многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также комплекса Панцирь-С1.
  • СБУ системно работает над снижением способностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.

СБУ дронами уничтожила вражеский ЗГРК «Панцирь-С1» и три вертолета

Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

СБУ системно работает над снижением способностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.

Оккупанты должны отдавать себе отчет, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого столкновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага.

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