СБУ дронами атакувала військовий аеродром РФ "Кіровське" у Криму — знищено гелікоптери і "Панцир-С1"
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СБУ дронами атакувала військовий аеродром РФ "Кіровське" у Криму — знищено гелікоптери і "Панцир-С1"

СБУ
бавовна

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Служба безпеки України влаштувала успішну атаку дронами на військовий аеродром у Криму, знищивши ворожий ЗГРК Панцир-С1 та гелікоптери.
  • Під час атаки було нанесено вогневе ураження на авіаційний компонент, засоби протиповітряної оборони та склади зберігання боєприпасів ворога.

СБУ дронами знищила ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери

Було завдано вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України.

Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога.

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