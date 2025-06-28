СБУ дронами атакувала військовий аеродром РФ "Кіровське" у Криму — знищено гелікоптери і "Панцир-С1"

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

СБУ дронами знищила ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери

Було завдано вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України.