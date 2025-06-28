СБУ дронами атакувала військовий аеродром РФ "Кіровське" у Криму — знищено гелікоптери і "Панцир-С1"

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Служба безпеки України влаштувала успішну атаку дронами на військовий аеродром у Криму, знищивши ворожий ЗГРК Панцир-С1 та гелікоптери.
- Під час атаки було нанесено вогневе ураження на авіаційний компонент, засоби протиповітряної оборони та склади зберігання боєприпасів ворога.
СБУ дронами знищила ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери
Було завдано вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.
Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».
Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.
СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України.
Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога.
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