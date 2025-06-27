СБУ та ССО знищили 2 літаки Су-34 у Волгоградській області РФ

ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили.

Сили оборони України знищили два ворожих літаки Су-34

Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів.

Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта.

Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.