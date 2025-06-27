СБУ та ССО знищили 2 літаки Су-34 у Волгоградській області РФ
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ та ССО знищили 2 літаки Су-34 у Волгоградській області РФ

СБУ
Су-34

ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили.

Головні тези:

  • СБУ та ССО знищили 2 літаки Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ в рамках спільної спецоперації.
  • Сили оборони України підтвердили успішність дії, знищивши багатофункціональні винищувачі, які ворог використовує для бомбардувань на лінії фронту.
  • Атака призвела до пожежі технічної частини аеродрому, важливої для готування та обслуговування літаків. Ця дія має стратегічне значення для послаблення авіаційної складової армії РФ.

Сили оборони України знищили два ворожих літаки Су-34

Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів.

Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта.

Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії РФ. Військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України! — зазначили у СБУ.

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