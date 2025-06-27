СБУ и ССО уничтожили 2 самолета Су-34 в Волгоградской области РФ

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя-бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.

Силы обороны Украины уничтожили два вражеских самолета Су-34

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов.

Из-за атак также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.