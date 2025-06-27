СБУ и ССО уничтожили 2 самолета Су-34 в Волгоградской области РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ и ССО уничтожили 2 самолета Су-34 в Волгоградской области РФ

СБУ
Су-34
Читати українською

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя-бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины подтвердили успех совместной спецоперации, призванной ослабить авиационную составляющую армии РФ.
  • Уничтожение двух самолетов Су-34 имеет стратегическое значение, так как многофункциональные истребители использовались врагом для бомбардировок на линии фронта.
  • Действие проведено с использованием дронов и привело к пожару важной технической части аэродрома, необходимой для обслуживания самолетов.

Силы обороны Украины уничтожили два вражеских самолета Су-34

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов.

Из-за атак также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Совместно с собратьями продолжаем работу по ослаблению авиационной составляющей армии РФ. Военные аэродромы и самолеты в глубоком тылу врага абсолютно законной целью для Украины! — отметили в СБУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении
Воздушные Силы ВСУ
Су-34
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК
ГУР
Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины уничтожили российский Су-34 в Курской области
Генштаб ВСУ
Су-34

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?