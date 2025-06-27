СБУ и ССО уничтожили 2 самолета Су-34 в Волгоградской области РФ

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя-бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины подтвердили успех совместной спецоперации, призванной ослабить авиационную составляющую армии РФ.
- Уничтожение двух самолетов Су-34 имеет стратегическое значение, так как многофункциональные истребители использовались врагом для бомбардировок на линии фронта.
- Действие проведено с использованием дронов и привело к пожару важной технической части аэродрома, необходимой для обслуживания самолетов.
Силы обороны Украины уничтожили два вражеских самолета Су-34
Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.
По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов.
Из-за атак также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.
Там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.
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