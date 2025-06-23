У СБУ поділилися новими подробицями унікальної спецоперації "Павутина"

Голова СБУ Василь Малюк частково розкрив подробиці спецоперації "Павутина". На її підготовку пішов 1 рік 6 місяців та 9 днів. Робота розпочалася в листопаді 2023 року — саме тоді Росія почала вкотре масово обстрілювати українські міста. Метою операції було знищення ракетоносіїв РФ.

Малюк розкрив унікальні моменти спецоперації СБУ "Павутина"

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами 23 червня.

Усього в спецоперації зі знищення стратегічної авіації РФ було залучено 117 дронів — це унікальні ударні безпілотники з кумулятивно-фугасним зарядом 1,6 кг.

Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г, в комплексі — це 1,6 кг — спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі. Василь Малюк Голова СБУ

Деталі "Павутини" трималися в суворій таємниці: повну інформацію знав лише президент та один працівник СБУ.

Коло тих, хто знав про це було надзвичайно обмеженим. Звичайно, знав Президент, я пояснював йому всі труднощі, етапи, деталі. Він цікавився, скільки по часу залишається, як я це бачу і коли зможемо вдарити. Знав ще один близький мені співробітник в системі СБУ, всі інші — дуже вузько профільно.

Зокрема, навіть ті, хто виготовляв дрони та будиночки, а також ті, хто займався їх перевезенням, не знали, що вони призначені для спецоперації "Павутина".

Я зібрав найкращих операторів дронів. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, «виділений» конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото. Поширити

За його словами, передусім ударів дрони завдавали по паливних баках. А також місцях кріплення ракет.

Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території російської федерації.

Важливим елементом спецоперації стало й виготовлення будиночків, під дахами яких були заховані дрони. Їх створювали так, аби вони могли працювати й взимку, зокрема в тих місцевостях, де температура може сягати до мінус 50 градусів.

Через це всередині встановили систему сонячних батарей та EcoFlow, які постійно підживлювати дрони, щоби вони могли стартувати максимально заряджений.

Малюк також зазначив, що це була надскладна багатокомпонентна спецоперація з ретельно спланованою логістикою, яка включала "доставку засобів у ворожі тили". Зокрема, для провезення обладнання довелось підкупити російських митників.

Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію росії, то це — підсанкціїна група товарів: Еко Флоу, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників. Поширити

Нагадаємо, що 1 червня в Росії заявила про атаку безпілотників у чотирьох областях. СБУ безпілотниками атакували бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ. Йдеться про військову авіабазу дальньої авіації "Белая в Іркутській області, аеродром "Оленья", що у Мурманській, а також військові летовища у "Дягилево" у Рязанський та "Иваново" в Івановській областях РФ.