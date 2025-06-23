У СБУ поделились новыми подробностями уникальной спецоперации "Паутина"

Глава СБУ Василий Малюк частично раскрыл подробности спецоперации "Паутина". На ее подготовку ушел 1 год 6 месяцев и 9 дней. Работа началась в ноябре 2023 года — именно тогда Россия начала в очередной раз массово обстреливать украинские города. Целью операции было уничтожение ракетоносителей РФ.
Главные тезисы
- Спецоперация "Паутина" СБУ была подготовлена за 1 год 6 месяцев и 9 дней для уничтожения ракетоносителей РФ во время обстрелов украинских городов.
- В операции участвовали 117 уникальных дронов с кумулятивно-фугасным зарядом, способных эффективно поражать цели.
- Детали спецоперации держались в строжайшей тайне, доступ к которым имели только президент и ограниченная группа работников СБУ.
Малюк раскрыл уникальные моменты спецоперации СБУ "Паутина"
Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил на встрече с журналистами 23 июня.
Всего в спецоперации по уничтожению стратегической авиации РФ было привлечено 117 дронов — это уникальные ударные беспилотники с кумулятивно-фугасным зарядом 1,6 кг.
Детали "Паутины" держались в строжайшей тайне: полную информацию знал только президент и один работник СБУ.
Круг тех, кто знал об этом, был чрезвычайно ограничен. Конечно, знал Президент, я объяснял ему все сложности, этапы, детали. Он интересовался, сколько времени остается, как я это вижу и когда сможем ударить. Знал еще один близкий мне сотрудник в системе СБУ, все остальные очень узко профильно.
В частности, даже те, кто производил дроны и домики, а также те, кто занимался их перевозкой, не знали, что они предназначены для спецоперации "Паутина".
По его словам, прежде всего удары дроны наносили по топливным бакам. А также местах крепления ракет.
Избивали в сторону самолета, где находилась ракета. Поражали авионику, то оборудование, у которого нет запасного у врага. Это очень правильный и специально разработанный боеприпас. Были использованы отдельные элементы связи, которые являются подсанкционными группами товаров на территории Российской Федерации.
Важным элементом спецоперации стало и изготовление домиков, под крышами которых были спрятаны дроны. Их создавали так, чтобы они могли работать и зимой, в том числе в тех местностях, где температура может достигать минус 50 градусов.
Поэтому внутри установили систему солнечных батарей и EcoFlow, которые постоянно подпитывали дроны, чтобы они могли стартовать максимально заряженной.
Малюк также отметил, что это была сверхсложная многокомпонентная спецоперация с тщательно спланированной логистикой, включавшая "доставку средств во вражеские тылы". В частности, для провоза оборудования пришлось подкупить российских таможенников.
Напомним, что 1 июня в России заявила об атаке беспилотников в четырех областях. СБУ беспилотниками атаковали бомбардировочную авиацию Воздушно-космических сил РФ. Речь идет о военной авиабазе дальней авиации "Белая в Иркутской области, аэродроме "Оленья" в Мурманской, а также военных аэродромах в "Дягилево" в Рязанский и "Иваново" в Ивановской областях РФ.
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате удалось поразить 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженных украинскими БПЛА стратегических самолетов РФ — 7 млрд долларов.
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