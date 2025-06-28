Лише одне рішення Путіна може знищити Росію

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що рішення російського диктатора Володимир Путін про оголошення загальної мобілізації у РФ може призвести до розвалу країни-агресорки.
Головні тези:
- Путін активно намагається залучати до війни проти України найманців, мігрантів та військових з інших країи.
- Він знає, якими катастрофічними можуть бути наслідки загальної мобілізації для Росії.
Путін боїться краху Росії
Як вважає Іван Тимочко, для того, щоб оголосити загальну мобілізацію, Путіну потрібен якийсь прецедент
Ні для кого не секрет, що Путін намагається залучати найманців, мігрантів та військових з інших країн до бойових дій.
А все це тому, що він усвідомлює, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки загальної мобілізації для Росії.
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