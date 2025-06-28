Лише одне рішення Путіна може знищити Росію

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що рішення російського диктатора Володимир Путін про оголошення загальної мобілізації у РФ може призвести до розвалу країни-агресорки.

Путін боїться краху Росії

Як вважає Іван Тимочко, для того, щоб оголосити загальну мобілізацію, Путіну потрібен якийсь прецедент

.Він має обґрунтувати російському населенню потребу в мобілізації. За такого сценарію їм потрібно повністю міняти інформаційно-ідеологічну парадигму. Втім, з цим усе буде зрозуміло. Пропаганда зможе розповісти росіянам байки про "вставай страна огромная" і т.д. Однак, чи подіє це на росіян залишається питанням. Поширити

Ні для кого не секрет, що Путін намагається залучати найманців, мігрантів та військових з інших країн до бойових дій.

А все це тому, що він усвідомлює, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки загальної мобілізації для Росії.