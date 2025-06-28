Лише одне рішення Путіна може знищити Росію
Категорія
Політика
Дата публікації

Лише одне рішення Путіна може знищити Росію

Путін боїться краху Росії
Джерело:  Еспресо

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що рішення російського диктатора Володимир Путін про оголошення загальної мобілізації у РФ може призвести до розвалу країни-агресорки.

Головні тези:

  • Путін активно намагається залучати до війни проти України найманців, мігрантів та військових з інших країи.
  • Він знає, якими катастрофічними можуть бути наслідки загальної мобілізації для Росії.

Путін боїться краху Росії

Як вважає Іван Тимочко, для того, щоб оголосити загальну мобілізацію, Путіну потрібен якийсь прецедент

.Він має обґрунтувати російському населенню потребу в мобілізації. За такого сценарію їм потрібно повністю міняти інформаційно-ідеологічну парадигму. Втім, з цим усе буде зрозуміло. Пропаганда зможе розповісти росіянам байки про "вставай страна огромная" і т.д. Однак, чи подіє це на росіян залишається питанням.

Ні для кого не секрет, що Путін намагається залучати найманців, мігрантів та військових з інших країн до бойових дій.

А все це тому, що він усвідомлює, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки загальної мобілізації для Росії.

Путін це чудово розуміє і тому він намагається заміщати росіян всіма ким тільки може. Зокрема, північнокорейські військові, іноземні найманці, а також активно виловлювати по всій Росії мігрантів, яких під примусом змушують йти до армії.

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