Спецпризначенці СБУ за два тижні уразили 14 систем ППО армії РФ

Бійці ЦСО «А» Служби безпеки України за два тижні уразили 124 артилерійські системи і РСЗВ армії Росії та знищили 842 окупанти.
Головні тези:
- Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ успішно ударили 39 танків, 78 ББМ та інші військові об'єкти ворога.
- За два тижні було уражено та знищено 124 артилерійські системи і РСЗВ армії Росії.
- Силами спецпризначенців СБУ було знищено 842 окупанти РФ та 838 ворожих позицій та укріплень.
Спецпризначенці СБУ нищать ворога на землі і на небі
Лише за два тижні воїни ЦСО «А» СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили:
39 танків
78 ББМ
124 артилерійські системи і РСЗВ
14 систем ППО
10 засобів РЕБ/РЕР
649 одиниць автотранспорту
50 БпЛА та 186 антен зв’язку
838 ворожих позицій та укріплень
17 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами
Крім того, на їхньому рахунку 842 «відмінусованих» окупантів РФ.
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