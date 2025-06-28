Спецпризначенці СБУ за два тижні уразили 14 систем ППО армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці СБУ за два тижні уразили 14 систем ППО армії РФ

СБУ
С-300

Бійці ЦСО «А» Служби безпеки України за два тижні уразили 124 артилерійські системи і РСЗВ армії Росії та знищили 842 окупанти.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ успішно ударили 39 танків, 78 ББМ та інші військові об'єкти ворога.
  • За два тижні було уражено та знищено 124 артилерійські системи і РСЗВ армії Росії.
  • Силами спецпризначенців СБУ було знищено 842 окупанти РФ та 838 ворожих позицій та укріплень.

Спецпризначенці СБУ нищать ворога на землі і на небі

Лише за два тижні воїни ЦСО «А» СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили:

  • 39 танків

  • 78 ББМ

  • 124 артилерійські системи і РСЗВ

  • 14 систем ППО

  • 10 засобів РЕБ/РЕР

  • 649 одиниць автотранспорту

  • 50 БпЛА та 186 антен зв’язку

  • 838 ворожих позицій та укріплень

  • 17 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, на їхньому рахунку 842 «відмінусованих» окупантів РФ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У СБУ поділилися новими подробицями унікальної спецоперації "Павутина"
Малюк
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та ССО знищили 2 літаки Су-34 у Волгоградській області РФ
СБУ
Су-34
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами атакувала військовий аеродром РФ "Кіровське" у Криму — знищено гелікоптери і "Панцир-С1"
СБУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?