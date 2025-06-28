Спецназовцы СБУ за две недели поразили 14 систем ПВО армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Спецназовцы СБУ за две недели поразили 14 систем ПВО армии РФ

СБУ
бавовна
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Бойцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины за две недели поразили 124 артиллерийских системы и РСЗО армии России и уничтожили 842 кафира.

Главные тезисы

  • Спецназовцы СБУ успешно ударили по армии РФ, поразив 14 систем ПВО и 124 артиллерийские системы за две недели.
  • ЦСО «А» СБУ уничтожили 842 кафира и 838 вражеских позиций, а также атаковали 39 танков и 78 ББМ военных объектов врага.
  • Благодаря огневым средствам, спецназовцы обрушились на 649 единиц автотранспорта, 50 БпЛА и 186 антенн связи противника.

Спецназовцы СБУ уничтожают врага на земле и на небе

Только через две недели воины ЦСО «А» СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:

  • 39 танков

  • 78 ББМ

  • 124 артиллерийские системы и РСЗО

  • 14 систем ПВО

  • 10 средств РЭБ/РЭР

  • 649 единиц автотранспорта

  • 50 БпЛА и 186 антенн связи

  • 838 вражеских позиций и укреплений

  • 17 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами

Кроме того, на их счету 842 «отминусированных» окупантов РФ.

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