Спецназовцы СБУ за две недели поразили 14 систем ПВО армии РФ

Бойцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины за две недели поразили 124 артиллерийских системы и РСЗО армии России и уничтожили 842 кафира.
Главные тезисы
- Спецназовцы СБУ успешно ударили по армии РФ, поразив 14 систем ПВО и 124 артиллерийские системы за две недели.
- ЦСО «А» СБУ уничтожили 842 кафира и 838 вражеских позиций, а также атаковали 39 танков и 78 ББМ военных объектов врага.
- Благодаря огневым средствам, спецназовцы обрушились на 649 единиц автотранспорта, 50 БпЛА и 186 антенн связи противника.
Спецназовцы СБУ уничтожают врага на земле и на небе
Только через две недели воины ЦСО «А» СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:
39 танков
78 ББМ
124 артиллерийские системы и РСЗО
14 систем ПВО
10 средств РЭБ/РЭР
649 единиц автотранспорта
50 БпЛА и 186 антенн связи
838 вражеских позиций и укреплений
17 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами
Кроме того, на их счету 842 «отминусированных» окупантов РФ.
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