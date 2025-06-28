Спецназовцы СБУ за две недели поразили 14 систем ПВО армии РФ

Бойцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины за две недели поразили 124 артиллерийских системы и РСЗО армии России и уничтожили 842 кафира.

Спецназовцы СБУ уничтожают врага на земле и на небе

Только через две недели воины ЦСО «А» СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:

39 танков

78 ББМ

124 артиллерийские системы и РСЗО

14 систем ПВО

10 средств РЭБ/РЭР

649 единиц автотранспорта

50 БпЛА и 186 антенн связи

838 вражеских позиций и укреплений

17 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами

Кроме того, на их счету 842 «отминусированных» окупантов РФ.