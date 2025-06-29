СЗРУ предупредила о новых планах Путина относительно Крыма

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, российский диктатор Владимир Путин намерен построить порт и железную дорогу в аннексированном Крыму. К этому процессу он планирует привлечь Китай.
Главные тезисы
- Россия достигла предварительных договоренностей по строительству транспортной инфраструктуры.
- Оккупационные власти планируют пригласить китайских строителей, в частности China State Construction Engineering Corporation.
СЗРУ раскрыл новые планы Кремля
Как удалось узнать разведчикам, ставленник Москвы в оккупированном Крыму Сергей Аксенов принял новое циничное решение.
Приспешник Путина решил привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.
Более того, указано, что во время проведения последнего заседания Аксенов официально подтвердил наличие предварительных договоренностей относительно таких объектов:
Керченский морской порт (Россия его активно использует для «серого» экспорта);
инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).
Что важно понимать, общая сумма капитала оценивается в 10 млрд. долларов США.
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