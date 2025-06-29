СЗРУ предупредила о новых планах Путина относительно Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

СЗРУ предупредила о новых планах Путина относительно Крыма

Служба внешней разведки Украины
СЗРУ раскрыл новые планы Кремля
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Согласно данным Службы внешней разведки Украины, российский диктатор Владимир Путин намерен построить порт и железную дорогу в аннексированном Крыму. К этому процессу он планирует привлечь Китай.

Главные тезисы

  • Россия достигла предварительных договоренностей по строительству транспортной инфраструктуры.
  • Оккупационные власти планируют пригласить китайских строителей, в частности China State Construction Engineering Corporation.

СЗРУ раскрыл новые планы Кремля

Как удалось узнать разведчикам, ставленник Москвы в оккупированном Крыму Сергей Аксенов принял новое циничное решение.

Приспешник Путина решил привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.

Более того, указано, что во время проведения последнего заседания Аксенов официально подтвердил наличие предварительных договоренностей относительно таких объектов:

  1. Керченский морской порт (Россия его активно использует для «серого» экспорта);

  2. инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).

С целью подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

Что важно понимать, общая сумма капитала оценивается в 10 млрд. долларов США.

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