Украина решила выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. О решении президента сообщили полковник СБУ Роман Костенко и мэр Львова Андрей Садовый.
Главные тезисы
- Россия массово использует противопехотные мины против украинских военных и гражданских лиц.
- Сейчас ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины.
Что известно о новом решении Зеленского
По словам последнего, это решение, которое давно нужно было принять в условиях войны.
Что важно понимать, страна-агрессор РФ не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских.
Следующий этап на этом пути — рассмотрение вопроса в парламенте Украины.
Полковник СБУ подчеркнул, что законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории.
Стоит отметить, что идентичные решения ранее приняли Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.
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