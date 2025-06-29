Украина решила выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
Категория
Украина
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Украина решила выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Что известно о новом решении Зеленского
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Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. О решении президента сообщили полковник СБУ Роман Костенко и мэр Львова Андрей Садовый.

Главные тезисы

  • Россия массово использует противопехотные мины против украинских военных и гражданских лиц.
  • Сейчас ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины.

Что известно о новом решении Зеленского

Как только что мне сообщили, президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Роман Костенко

Роман Костенко

Полковник СБУ

По словам последнего, это решение, которое давно нужно было принять в условиях войны.

Что важно понимать, страна-агрессор РФ не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских.

Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда у врага нет никаких ограничений, — подчеркнул Костенко.

Следующий этап на этом пути — рассмотрение вопроса в парламенте Украины.

Полковник СБУ подчеркнул, что законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории.

Стоит отметить, что идентичные решения ранее приняли Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.

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