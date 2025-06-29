Україна вирішила вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вирішила вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Що відомо про нове рішення Зеленського
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Про рішення президента повідомили полковник СБУ Роман Костенко та мер Львова Андрій Садовий.

Головні тези:

  • Росія масово використовує протипіхотні міни проти українських військових та цивільних осіб.
  • Наразі очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України.

Що відомо про нове рішення Зеленського

Щойно мені повідомили, що президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Роман Костенко

Роман Костенко

Полковник СБУ

За словами останнього, це рішення, яке давно потрібно було ухвалити в умовах війни.

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних.

Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень, — наголосив Костенко.

Наступний етап на цьому шляху — розгляд питання у парламенті України.

Полковник СБУ наголосив, що законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території.

Варто також зазначити, що ідентичні рішення раніше ухвалили Польща, Латвія, Естонія та Фінляндія.

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