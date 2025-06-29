Україна вирішила вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Глава держави Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Про рішення президента повідомили полковник СБУ Роман Костенко та мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про нове рішення Зеленського

Щойно мені повідомили, що президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Роман Костенко Полковник СБУ

За словами останнього, це рішення, яке давно потрібно було ухвалити в умовах війни.

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних.

Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень, — наголосив Костенко. Поширити

Наступний етап на цьому шляху — розгляд питання у парламенті України.

Полковник СБУ наголосив, що законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території.

Варто також зазначити, що ідентичні рішення раніше ухвалили Польща, Латвія, Естонія та Фінляндія.