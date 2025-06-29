Літній наступ Росії близький до остаточного провалу — експерти

Видання The Telegraph поспілкувалося з аналітиками та воєнними експертами й дійшло висновку, що літній наступ Росії в Україні уже почав зазнавати невдачі, попри те, що він триває лише кілька тижнів. Окупантам не допомагає навіть рекордна кількість атак на різних ділянках фронту.

Новий наступ РФ вичерпується

Ні для кого не секрет, що країна-агресорка витратила багато місяців на нарощення людських ресурсів, удосконалення тактики та покращення координації ракетних ударів та ударів безпілотників.

Хоча й спочатку здавалося, що це принесе ворогу бажані результати, однак згодом стало зрозуміло, що навіть цього замало для прориву.

Марні потуги російських загарбників прокоментувала аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.

У росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні, — пояснила вона. Поширити

Високопоставлений український офіцер підтвердив іноземним журналістам, що літній наступ армії РФ загалом вдалося зупинити, зокрема й на Сумщині.

Одна з ключових проблем ворога полягає в тому, що російська піхота "дуже погано навчена, якщо взагалі навчена".

Щодо окупації усієї Донеччини, то наразі шанси у Росії також вкрай низькі.