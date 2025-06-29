Літній наступ Росії близький до остаточного провалу — експерти

Видання The Telegraph поспілкувалося з аналітиками та воєнними експертами й дійшло висновку, що літній наступ Росії в Україні уже почав зазнавати невдачі, попри те, що він триває лише кілька тижнів. Окупантам не допомагає навіть рекордна кількість атак на різних ділянках фронту.
Головні тези:
- Росія немає достатньо кваліфікованих військових для здійснення прориву.
- Шанси РФ на захоплення усієї Донецької області наразі вкрай низькі.
Новий наступ РФ вичерпується
Ні для кого не секрет, що країна-агресорка витратила багато місяців на нарощення людських ресурсів, удосконалення тактики та покращення координації ракетних ударів та ударів безпілотників.
Хоча й спочатку здавалося, що це принесе ворогу бажані результати, однак згодом стало зрозуміло, що навіть цього замало для прориву.
Марні потуги російських загарбників прокоментувала аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.
Високопоставлений український офіцер підтвердив іноземним журналістам, що літній наступ армії РФ загалом вдалося зупинити, зокрема й на Сумщині.
Одна з ключових проблем ворога полягає в тому, що російська піхота "дуже погано навчена, якщо взагалі навчена".
Щодо окупації усієї Донеччини, то наразі шанси у Росії також вкрай низькі.
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