Літній наступ Росії близький до остаточного провалу — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

Літній наступ Росії близький до остаточного провалу — експерти

Новий наступ РФ вичерпує себе
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Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph поспілкувалося з аналітиками та воєнними експертами й дійшло висновку, що літній наступ Росії в Україні уже почав зазнавати невдачі, попри те, що він триває лише кілька тижнів. Окупантам не допомагає навіть рекордна кількість атак на різних ділянках фронту.

Головні тези:

  • Росія немає достатньо кваліфікованих військових для здійснення прориву.
  • Шанси РФ на захоплення усієї Донецької області наразі вкрай низькі.

Новий наступ РФ вичерпується

Ні для кого не секрет, що країна-агресорка витратила багато місяців на нарощення людських ресурсів, удосконалення тактики та покращення координації ракетних ударів та ударів безпілотників.

Хоча й спочатку здавалося, що це принесе ворогу бажані результати, однак згодом стало зрозуміло, що навіть цього замало для прориву.

Марні потуги російських загарбників прокоментувала аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.

У росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні, — пояснила вона.

Високопоставлений український офіцер підтвердив іноземним журналістам, що літній наступ армії РФ загалом вдалося зупинити, зокрема й на Сумщині.

Одна з ключових проблем ворога полягає в тому, що російська піхота "дуже погано навчена, якщо взагалі навчена".

Щодо окупації усієї Донеччини, то наразі шанси у Росії також вкрай низькі.

Те, що Росія розпорошує свої сили по всій Україні, а не зосереджує їх в одному регіоні, свідчить, що її метою є захоплення всієї країни, а не лише чотирьох областей, які вона незаконно анексувала у 2022 році, — пише видання.

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