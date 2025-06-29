Летнее наступление России близко к окончательному провалу — эксперты

Издание The Telegraph пообщалось с аналитиками и военными экспертами и пришло к выводу, что летнее наступление России в Украине уже исчерпало себя, несмотря на то, что он длится всего несколько недель. Оккупантам не помогает даже рекордное количество атак на разных участках фронта.

Новое наступление РФ зашло в тупик

Ни для кого не секрет, что страна-агрессорка потратила много месяцев на наращивание человеческих ресурсов, усовершенствование тактики и улучшение координации ракетных ударов и ударов беспилотниками.

Хотя и поначалу казалось, что это принесет врагу желаемые результаты, однако впоследствии стало ясно, что даже этого мало для прорыва.

Бесполезные потуги российских захватчиков прокомментировала аналитик по вопросам России из Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс.

У россиян сейчас нет возможности начать что-то новое. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной, — объяснила она. Поделиться

Высокопоставленный украинский офицер подтвердил иностранным журналистам, что летнее наступление армии РФ удалось остановить, в том числе и на Сумщине.

Одна из ключевых проблем врага заключается в том, что российская пехота "очень плохо обучена, если вообще обучена".

Что касается оккупации всей Донецкой области, то сейчас шансы у России также крайне низки.