Летнее наступление России близко к окончательному провалу — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

Летнее наступление России близко к окончательному провалу — эксперты

Новое наступление РФ зашло в тупик
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Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph пообщалось с аналитиками и военными экспертами и пришло к выводу, что летнее наступление России в Украине уже исчерпало себя, несмотря на то, что он длится всего несколько недель. Оккупантам не помогает даже рекордное количество атак на разных участках фронта.

Главные тезисы

  • Россия не имеет достаточно квалифицированных военных для совершения прорыва.
  • Шансы РФ на захват всей Донецкой области пока крайне низки.

Новое наступление РФ зашло в тупик

Ни для кого не секрет, что страна-агрессорка потратила много месяцев на наращивание человеческих ресурсов, усовершенствование тактики и улучшение координации ракетных ударов и ударов беспилотниками.

Хотя и поначалу казалось, что это принесет врагу желаемые результаты, однако впоследствии стало ясно, что даже этого мало для прорыва.

Бесполезные потуги российских захватчиков прокомментировала аналитик по вопросам России из Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс.

У россиян сейчас нет возможности начать что-то новое. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной, — объяснила она.

Высокопоставленный украинский офицер подтвердил иностранным журналистам, что летнее наступление армии РФ удалось остановить, в том числе и на Сумщине.

Одна из ключевых проблем врага заключается в том, что российская пехота "очень плохо обучена, если вообще обучена".

Что касается оккупации всей Донецкой области, то сейчас шансы у России также крайне низки.

То, что Россия распыляет свои силы по всей Украине, а не сосредоточивает их в одном регионе, свидетельствует, что ее цель — захват всей страны, а не только четырех областей, которые она незаконно аннексировала в 2022 году, — пишет издание.

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