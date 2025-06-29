Генштаб ВСУ сообщает о новых масштабных потерях армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о новых масштабных потерях армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 29 июня 2025 года
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Только за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1220 российских захватчиков, а также обезвредили: 6 танков, 7 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1222-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 170 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 29 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1018940 (+1220) человек

  • танков — 10976 (+6) ед

  • боевых бронированных машин — 22915 (+7) ед

  • артиллерийских систем — 29689 (+24) ед

  • РСЗО — 1425 (+0) ед

  • средства ПВО — 1189 (+0) ед

  • самолетов — 420 (+0) ед

  • вертолетов — 337 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42624 (+147)

  • крылатые ракеты — 3394 (+0)

  • корабли / катера — 28 (+0) ед

  • подводные лодки — 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53508 (+93) ед

  • специальная техника — 3921 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА и семь артиллерийских средств противника.

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