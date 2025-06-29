Генштаб ВСУ сообщает о новых масштабных потерях армии РФ

Только за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1220 российских захватчиков, а также обезвредили: 6 танков, 7 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1222-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 170 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1018940 (+1220) человек
танков — 10976 (+6) ед
боевых бронированных машин — 22915 (+7) ед
артиллерийских систем — 29689 (+24) ед
РСЗО — 1425 (+0) ед
средства ПВО — 1189 (+0) ед
самолетов — 420 (+0) ед
вертолетов — 337 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 42624 (+147)
крылатые ракеты — 3394 (+0)
корабли / катера — 28 (+0) ед
подводные лодки — 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн — 53508 (+93) ед
специальная техника — 3921 (+0)
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