Генштаб ЗСУ повідомляє про нові масштабні втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ повідомляє про нові масштабні втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 29 червня 2025 року

Лише протягом минулої доби українські воїни встигли ліквідувати 1220 російських загарбників, а також знешкодили: 6 танків, 7 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1222 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 170 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 29 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1018940 (+1220) осіб

  • танків  — 10976 (+6) од

  • бойових броньованих машин — 22915 (+7) од

  • артилерійських систем — 29689 (+24) од

  • РСЗВ — 1425 (+0) од

  • засоби ППО  — 1189 (+0) од

  • літаків — 420 (+0) од

  • гелікоптерів — 337 (+0) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42624 (+147)

  • крилаті ракети — 3394 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0) од

  • підводні човни — 1 (+0) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53508 (+93) од

  • спеціальна техніка — 3921 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та сім артилерійських засобів противника.

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