Генштаб ЗСУ повідомляє про нові масштабні втрати армії РФ

Лише протягом минулої доби українські воїни встигли ліквідувати 1220 російських загарбників, а також знешкодили: 6 танків, 7 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Головні тези:
- Почався 1222 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 170 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1018940 (+1220) осіб
танків — 10976 (+6) од
бойових броньованих машин — 22915 (+7) од
артилерійських систем — 29689 (+24) од
РСЗВ — 1425 (+0) од
засоби ППО — 1189 (+0) од
літаків — 420 (+0) од
гелікоптерів — 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42624 (+147)
крилаті ракети — 3394 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0) од
підводні човни — 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн — 53508 (+93) од
спеціальна техніка — 3921 (+0)
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