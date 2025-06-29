"Це був суперінтелект". Що відомо про загиблого пілота Максима Устименка

Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув 29 червня у повітряному бою з російськими загарбниками. Він знищив 7 ворожих цілей та відвів винищувач F-16 від населеного пункту, однак катапультуватись не встиг.
Головні тези:
- Устименко відомий своєю високою майстерністю та відданістю справі.
- У нього залишився 4-річний син.
Яким був Максим Устименко
Своїми спогадами про українського пілота вирішила поділитися Лілія Авер’янова.
Що важливо розуміти, вона є матір'ю іншого льотчика — Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув 2 роки тому.
Як виявилося, Максим Устименко та Джус навчалися разом, тож були добре знайомі.
Лілія Авер’янова описала Устименка як "хлопця зі сталі", який "завжди прагнув бути найкращим".
За словами дружини іншого українського льотчика — Олексія Меся (Мунфіша), в Устименка залишився 4-річний син.
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