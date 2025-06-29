"Это был суперинтеллект". Что известно о погибшем пилоте Максиме Устименко
Категория
Украина
Дата публикации

"Это был суперинтеллект". Что известно о погибшем пилоте Максиме Устименко

Каким был Максим Устименко
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб 29 июня в воздушном бою с российскими захватчиками. Он уничтожил 7 вражеских целей и отвол истребитель F-16 от населенного пункта, однако катапультироваться не успел.

Главные тезисы

  • Устименко известен своим высоким мастерством и преданностью делу.
  • У него остался 4-летний сын.

Каким был Максим Устименко

Своими воспоминаниями об украинском пилоте решила поделиться Лилия Аверьянова.

Что важно понимать, она является матерью другого летчика — Андрея (Джуса) Пильщикова, погибшего 2 года назад.

Как оказалось, Максим Устименко и Джус учились вместе, поэтому были хорошо знакомы.

Лилия Аверьянова описала Устименко как "парня из стали", который "всегда стремился быть лучшим".

Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супеинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе, — вспоминает Устименко мать Джуса.

По словам жены другого украинского летчика — Алексея Меся (Мунфиша), у Устименко остался 4-летний сын.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В воздушном бою погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко
Воздушные Силы ВСУ
Что известно о гибели Максима Устименко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Летнее наступление России близко к окончательному провалу — эксперты
Новое наступление РФ зашло в тупик
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Время действовать". Литва обратилась к миру после новой атаки РФ
Мир должен наконец остановить Россию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?