"Это был суперинтеллект". Что известно о погибшем пилоте Максиме Устименко

Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб 29 июня в воздушном бою с российскими захватчиками. Он уничтожил 7 вражеских целей и отвол истребитель F-16 от населенного пункта, однако катапультироваться не успел.
Главные тезисы
- Устименко известен своим высоким мастерством и преданностью делу.
- У него остался 4-летний сын.
Каким был Максим Устименко
Своими воспоминаниями об украинском пилоте решила поделиться Лилия Аверьянова.
Что важно понимать, она является матерью другого летчика — Андрея (Джуса) Пильщикова, погибшего 2 года назад.
Как оказалось, Максим Устименко и Джус учились вместе, поэтому были хорошо знакомы.
Лилия Аверьянова описала Устименко как "парня из стали", который "всегда стремился быть лучшим".
По словам жены другого украинского летчика — Алексея Меся (Мунфиша), у Устименко остался 4-летний сын.
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