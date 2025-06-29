"Это был суперинтеллект". Что известно о погибшем пилоте Максиме Устименко

Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супеинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе, — вспоминает Устименко мать Джуса.