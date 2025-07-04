Воздушное сражение России и Украины — как отработала ПВО

Новая масштабная воздушная атака российских захватчиков на Украину началась еще в 18.00 3 июля и продолжалась всю ночь и утро 4 июля. Воздушные силы ВСУ сообщают, что на этот раз враг использовал 550 средств воздушного нападения.
Главные тезисы
- Основное направление удара – город Киев.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.
Атака РФ на Украину 3-4 июля осуществлялась:
539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ (более 330 из них — "шахеды");
1 аэробалистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — РФ;
6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской обл. — РФ;
4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской, Воронежской обл. — РФ.
Что важно понимать, главное направление удара — столица Украины, город Киев!
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбито огневыми средствами, 208 — локационно потеряны.
268 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 — локационно потеряны.
2 крылатые ракеты Искандер-К.
Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.
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