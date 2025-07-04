Атака РФ на Київ — постраждало багато цивільних

Повітряні сили ЗСУ вранці 4 липня офіційно повідомили, що цього разу саме столиця України — Київ — був головним напрямком удару російських окупантів. Загалом протягом ночі 3-4 липня ворог використав 550 засобів повітряного нападу.

Що відомо про ситуацію в Києві

Близько 21:30 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на лівому березі міста.

Ворожі БпЛА ще заходять на столицю. Перебувайте в укриттях! — написав він. Поширити

О 22:41 у Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби одразу прибули на місці.

У Солом'янському — зафіксовані падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Окрім того, там палали складські приміщення, та було загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-ти поверхового житлового будинку, горять автомобілі. В приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків. Віталій Кличко Мер Києва

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок.