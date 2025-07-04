Атака РФ на Київ — постраждало багато цивільних

Повітряні сили ЗСУ вранці 4 липня офіційно повідомили, що цього разу саме столиця України — Київ — був головним напрямком удару російських окупантів. Загалом протягом ночі 3-4 липня ворог використав 550 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- За даними медиків, наразі відомо про 23 постраждалих, 14 з них госпіталізовані.
- Екстрені служби — ДСНС, поліція — працюють з перших хвилин на місцях ударів.
Що відомо про ситуацію в Києві
Близько 21:30 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на лівому березі міста.
О 22:41 у Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби одразу прибули на місці.
У Солом'янському — зафіксовані падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Окрім того, там палали складські приміщення, та було загоряння в адміністративній будівлі.
У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території.
У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок.
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