Атака РФ на Київ — постраждало багато цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Київ — постраждало багато цивільних

Віталій Кличко
Що відомо про ситуацію в Києві

Повітряні сили ЗСУ вранці 4 липня офіційно повідомили, що цього разу саме столиця України — Київ — був головним напрямком удару російських окупантів. Загалом протягом ночі 3-4 липня ворог використав 550 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • За даними медиків, наразі відомо про 23 постраждалих, 14 з них госпіталізовані.
  • Екстрені служби — ДСНС, поліція — працюють з перших хвилин на місцях ударів.

Що відомо про ситуацію в Києві

Близько 21:30 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на лівому березі міста.

Ворожі БпЛА ще заходять на столицю. Перебувайте в укриттях! — написав він.

О 22:41 у Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби одразу прибули на місці.

У Солом'янському — зафіксовані падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Окрім того, там палали складські приміщення, та було загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-ти поверхового житлового будинку, горять автомобілі. В приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок.

На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці, — заявив Кличко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія кидає на фронт застарілі танки Т-62 — що відбувається
ГУР
Що відомо про нові проблеми армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — як відпрацювала ППО
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уперше відреагував на припинення постачання зброї для України
Трамп стверджує, що не зупиняв допомогу для України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?